غزة.. حفل تكريم 1442 حافظا وحافظة للقرآن الكريم (فيديو)

أقيم في قطاع غزة، مساء الخميس، حفل لتكريم مئات من حفظة القرآن الكريم تمكنوا من تلاوته غيبًا في جلسة واحدة منتصف أغسطس/آب الجاري.

ونظّم الحفل بملعب اليرموك في مدينة غزة، تحت عنوان “صفوة الحفاظ 2” بحضور الآلاف من الفلسطينيين، وكُرم فيه 1442 حافظًا وحافظة، بتنفيذ من “دار القرآن الكريم والسنة”، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في قطاع غزة.

الحفل القرآني المهيب لتكريم المشاركين في مشروع صفوة الحفاظ 2. pic.twitter.com/8ENSpvtQQk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 31, 2023

وقال عبد الرحمن الجمل، رئيس مجلس إدارة دار القرآن الكريم والسنة، في كلمته على هامش الحفل: “نُكرم الحافظين والحافظات الذين تلوا القرآن على جلسة واحدة لنعلي راية القرآن”.

وعبّر عن سعادته بانتشار ثقافة تلاوة القرآن الكريم بجلسة واحدة، “فحفظ كتاب الله يرفع من قدر حافظه”.

ولفت إلى أنه: “لا عائق لأي أحد من حفظ القرآن، فهناك الكفيف والمُقعد والطفل حفظه، وتلاوته غيبًا بجلسة واحدة”.

مسير قرآني لحفظة القرآن الكريم المشاركين بـ"صفوة الحفاظ 2" في جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/rLnYFTzZfp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 31, 2023

وأوصى الجمل حفظة القرآن “بألا يشغلهم أي شيء عن القرآن الكريم، أو يهجروه، وأن يتلونه حق تلاوته”.

و”دار القرآن الكريم والسنة” جمعية خيرية أسست عام 1992، بهدف تحفيظ القرآن الكريم، وتدريس أحكام التلاوة والتجويد والحديث الشريف.