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تفاعل لافت مع رد فعل داعية لحظة وقوع زلزال المغرب (شاهد)

القره داغي معلّقًا: عندما يواجه المؤمن الكوارث الطبيعية الرهيبة، يُظهر قدرته الاستثنائية في التحمل والصمود

لقي المقطع رواجًا واسعًا عبر المنصات الرقمية حيث أثنى الكثيرون على الداعية وأشادوا بطريقته في التعامل مع الموقف (وسائل التواصل)
10/9/2023-|آخر تحديث: 10/9/202302:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول ناشطون على منصات التواصل مقطعًا يُظهر داعية مغربيًّا ورد فعله “الهادئ”، لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب البلاد أول أمس.

وظهر الداعية في المقطع برباطة جأش وابتسامة هادئة، وأخذ يردد في ثبات “لا إله إلا الله، الحمد لله”. ولقي المقطع رواجًا واسعًا عبر المنصات الرقمية حيث أثنى الكثيرون على الداعية، وأشادوا بطريقته في التعامل مع الموقف.

وعلّق الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، على المقطع بحسابه على منصة إكس “حافظ على هدوئه بترديد (لا إله إلا الله). عندما يواجه المؤمن الكوارث الطبيعية الرهيبة، يُظهر قدرته الاستثنائية في التحمل والصمود”. وأضاف “يُعَد هذا المؤمن مثالًا حيًّا للقوة والسكينة والتفاؤل في وجه المحن”.

وكتب محمد الطيبي “داعية مغربي كان على المباشر وقت وقوع الزلزال فلم يتحرك من مكانه، بل ربط الله على قلبه، فبدأ يذكر الله حتى انتهاء الهزة.. رزقنا الله وإياكم الثبات والصبر عند المصائب والمحن”.

بينما علّق حسن قائلًا “قلب المؤمن لا يخاف”.

ويُعَد الزلزال الأخير، الذي ضرب المغرب ليل الجمعة وأسفر عن 2012 قتيلًا على الأقل، هو الحلقة الأحدث في قصة المغرب مع الزلازل التي بدأت منذ زمن بعيد نظرًا لوقوع البلاد في منطقة عدم استقرار زلزالي.

المصدر : الجزيرة مباشر