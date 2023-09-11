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العثور على جثة رجل مفقود منذ عام 1971 عند نهر جليدي في النمسا

تفترض الشرطة أن هذه الجثة لرجل اختفى قبل 52 سنة

نهر جليدي في جبال الألب السويسرية (غيتي)
11/9/2023-|آخر تحديث: 11/9/202311:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عُثر على جثة رجل عند نهر جليدي في النمسا، وذلك بعد أسابيع قليلة من العثور على رفات جثة أخرى لشاب في منتصف الشهر الماضي.

وأعلنت الشرطة النمساوية في مدينة زالتسبورج، اليوم الاثنين، أن اثنين من المتنزهين اكتشفا في الأسبوع الماضي رفات رجل في منطقة نهر “هوخجروبركيس” الجليدي الذي يقع على ارتفاع نحو 2800 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتم نقل الجثة جوًّا من مكان الحادث القريب من منطقة “فوش آن دير جروسكلونكرشتراسه” إلى الوادي.

وتفترض الشرطة أن هذه الجثة لرجل اختفى قبل 52 سنة.

وتم العثور على وثيقة هوية الرجل مع الجثة. وتبحث السلطات النمساوية حاليًّا عن أقارب للرجل لتوضيح هويته عن طريق استخدام مقارنة الحمض النووي (دي إن إيه).

وفي السياق ذاته، كان متنزهو جليد قد عثروا على رفات جثة عند نهر جليدي في ولاية تيرول، منتصف أغسطس/آب الماضي.

وفي أوائل الشهر الجاري، أثبت تحليل للحمض النووي أن هذه الرفات لرجل كان قد اختفى في منطقة نهر “شالتنكيس” عام 2001، وهو في سن السابعة والثلاثين.

المصدر : الألمانية