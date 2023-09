العثور على جثة رجل مفقود منذ عام 1971 عند نهر جليدي في النمسا

عُثر على جثة رجل عند نهر جليدي في النمسا، وذلك بعد أسابيع قليلة من العثور على رفات جثة أخرى لشاب في منتصف الشهر الماضي.

وأعلنت الشرطة النمساوية في مدينة زالتسبورج، اليوم الاثنين، أن اثنين من المتنزهين اكتشفا في الأسبوع الماضي رفات رجل في منطقة نهر “هوخجروبركيس” الجليدي الذي يقع على ارتفاع نحو 2800 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتم نقل الجثة جوًّا من مكان الحادث القريب من منطقة “فوش آن دير جروسكلونكرشتراسه” إلى الوادي.

وتفترض الشرطة أن هذه الجثة لرجل اختفى قبل 52 سنة.

