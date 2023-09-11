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ثوران بركان كيلاويا في هاواي للمرة الثالثة خلال العام الجاري (فيديو)

أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا عام 2019 إلى تدمير مئات المنازل والشركات

بركان كيلاويا
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11/9/2023-|آخر تحديث: 11/9/202308:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان كيلاويا في جزيرة “بيغ آيلاند” بهاواي بدأ بالثوران بعد ظهر أمس الأحد، وإن التدفقات تقتصر حاليًّا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.

وأظهرت لقطات كاميرات عبر الإنترنت شقوقًا في قاعدة فوهة البركان التي تُولّد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.

وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على موقع إكس (تويتر سابقًا) أن الثوران “لا يُشكل تهديدًا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية” على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشكلات في التنفس لمن يتعرضون لها.

وسبقت الثوران فترة من الزلازل القوية. ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التنبيه من البركان إلى “تحذير”، وقامت بتغيير رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر وهو أعلى درجة.

ويقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وبقي البركان في حالة ثوران شبه متواصلة بين عامَي 1983 و2019، وهو واحد من ستة براكين نشطة في أرخبيل هاواي.

وفي عام 2019، أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا إلى تدمير مئات المنازل والشركات.

وثار البركان في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري.

المصدر : وكالات