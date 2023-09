ثوران بركان كيلاويا في هاواي للمرة الثالثة خلال العام الجاري (فيديو)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان كيلاويا في جزيرة “بيغ آيلاند” بهاواي بدأ بالثوران بعد ظهر أمس الأحد، وإن التدفقات تقتصر حاليًّا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.

وأظهرت لقطات كاميرات عبر الإنترنت شقوقًا في قاعدة فوهة البركان التي تُولّد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.

وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على موقع إكس (تويتر سابقًا) أن الثوران “لا يُشكل تهديدًا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية” على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشكلات في التنفس لمن يتعرضون لها.

At about 3:15 p.m. Sunday, Sept. 10, @USGSVolcanoes reported Kilauea is erupting in the summit caldera, within the Halema'uma'u crater and dropped block to the east. Alert level is WARNING and the aviation level is RED. No threat to the public from lava. https://t.co/WwxY9Ml6au

