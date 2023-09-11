ثوران بركان كيلاويا في هاواي للمرة الثالثة خلال العام الجاري (فيديو)

أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا عام 2019 إلى تدمير مئات المنازل والشركات

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان كيلاويا في جزيرة “بيغ آيلاند” بهاواي بدأ بالثوران بعد ظهر أمس الأحد، وإن التدفقات تقتصر حاليًّا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.

وأظهرت لقطات كاميرات عبر الإنترنت شقوقًا في قاعدة فوهة البركان التي تُولّد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.

وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على موقع إكس (تويتر سابقًا) أن الثوران “لا يُشكل تهديدًا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية” على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشكلات في التنفس لمن يتعرضون لها.

At about 3:15 p.m. Sunday, Sept. 10, @USGSVolcanoes reported Kilauea is erupting in the summit caldera, within the Halema'uma'u crater and dropped block to the east. Alert level is WARNING and the aviation level is RED. No threat to the public from lava. https://t.co/WwxY9Ml6au — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) September 11, 2023

وسبقت الثوران فترة من الزلازل القوية. ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التنبيه من البركان إلى “تحذير”، وقامت بتغيير رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر وهو أعلى درجة.

ويقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وبقي البركان في حالة ثوران شبه متواصلة بين عامَي 1983 و2019، وهو واحد من ستة براكين نشطة في أرخبيل هاواي.

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شوهدت الحمم البركانية تنطلق من الشقوق الموجودة في قاعدة فوهة البركان، وتم رفع مستوى التنبيه للبركان من "مراقبة" إلى "تحذير"، حيث قامت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتقييم الثوران والمخاطر المرتبطة… pic.twitter.com/yMRJV0ykdI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2023

وفي عام 2019، أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا إلى تدمير مئات المنازل والشركات.

وثار البركان في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري.