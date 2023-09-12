إنقاذ متسلق أمريكي علق مدة 9 أيام بكهف بجنوب تركيا (فيديو)

نجحت فرق الإنقاذ في إخراج متسلق أمريكي أصيب بنزيف في المعدة كان عالقًا في كهف بولاية مرسين جنوبي تركيا منذ 9 أيام.

كان مارك ديكي (40 عاما) في مهمة استكشاف دولية بكهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين عندما عانى نزيفًا في الجهاز الهضمي وهو في عمق 1276 مترا، لتبدأ بعدها عملية إنقاذه.

وشارك في عملية إنقاذ ديكي 196 عنصرًا من 8 دول إلى جانب تركيا. ثم نقلته فرق البحث والإنقاذ والطواقم الطبية إلى منطقة على بعد 180 مترًا من مخرج الكهف، وبعد إجراء الفحوص اللازمة حُمل على نقالة وأُخرج من المغارة بعد معاناة بسبب ضيق الممرات.

وفي أول تصريح صحفي له بعد إجلائه، شكر ديكي كل الفرق التي شاركت في عملية إنقاذه.

وأشار إلى أنه أُنقذ بدعم من رواد المغارات الأتراك والمجريين واستجابة سريعة من الحكومة التركية التي أوصلت إليهم الموارد اللازمة.

وبشأن ما حدث له داخل المغارة، أوضح ديكي أنه بدأ يتقيأ دمًا، ثم عانى صعوبات في الحفاظ على وعيه، مبينًا أنه وصل إلى مرحلة شعر فيها بأنه لن يبقى على قيد الحياة.

ونُقل ديكي بمروحية إلى المستشفى التعليمي في مرسين لاستكمال علاجه.