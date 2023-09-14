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المكسيك تعرض بقايا “كائنات” غريبة.. ما القصة؟ (فيديو)

يأتي العرض ضمن نقاش البرلمان لمشروع قانون، سيجعل من المكسيك أول دولة في العالم تقر بوجود كائنات فضائية

المكسيك كائنات غريبة
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14/9/2023

عرضت المكسيك بقايا لاثنين من “الكائنات غير البشرية” خلال أول جلسة استماع علنية في البرلمان بشأن الظواهر غير المعروفة أو الغريبة.

وتم اكتشاف البقايا، التي بدت محنطة، عام 2017 في بيرو، وتم تقدير عمر أحدهما بنحو 700 عام فيما يعود عمر الثاني إلى 1800 عام.

وذكر موقع صحيفة “الإندبندنت” أنه تم عرض صور أشعة للبقايا، مضيفة أن الخبراء ذكروا في شهادتهم أنه تم إجراء عمليات زراعة داخلهما باستخدام معادن نادرة للغاية.

ويأتي العرض ضمن نقاش البرلمان لمشروع قانون، سيجعل من المكسيك أول دولة في العالم تقر بوجود كائنات فضائية.

المصدر : الإندبندنت + وكالات