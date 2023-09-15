منوعات|روسيا

سأله أطفال كيف تنفجر القنبلة اليدوية؟ فأخرجها وسحب مفتاح الأمان وألقاها.. وهذه النتيجة (فيديو)

لم تكشف زاوية التسجيل آثار انفجار القنبلة، فيما أصيب الموجودون بالذهول والذعر وبدأ الأطفال في البكاء

15/9/2023-|آخر تحديث: 16/9/202312:03 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداولت مواقع روسية تسجيلًا مصورًا لشخص يرتدي زيًا عسكريًا وهو يرمي قنبلة وسط حي مدني، فقط ليري الأطفال كيف تعمل؟ ومدى تأثيرها.

وقالت قناة “Москва 24” الروسية على “تليغرام”، إن الرجل طلب منه أطفال مشاهدة كيف تنفجر القنبلة اليدوية؟ فأخرج قنبلة حقيقية وسحب مفتاح الأمان وألقاها، فانفجرت وسط صدمة الجميع.

ولم تكشف زاوية التسجيل آثار انفجار القنبلة، فيما أصيب الموجودون بالذهول والذعر، وبدأ الأطفال في البكاء.

ولم تستطع إحدى الشاهدات على الحدث السكوت، وبدأت بالصراخ عليه وكيل الشتائم، فيما رد الرجل “إنها قنبلة صوتية. أعتذر لا بأس”.

وقال موقع “ريا نوفستي” الروسي إن السلطات اعتقلت المتسبب بالحادث وفتحت تحقيقًا، ولم يصب أحد بأذى.

المصدر : الجزيرة مباشر