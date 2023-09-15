لم تكشف زاوية التسجيل آثار انفجار القنبلة، فيما أصيب الموجودون بالذهول والذعر وبدأ الأطفال في البكاء

تداولت مواقع روسية تسجيلًا مصورًا لشخص يرتدي زيًا عسكريًا وهو يرمي قنبلة وسط حي مدني، فقط ليري الأطفال كيف تعمل؟ ومدى تأثيرها.

وقالت قناة “Москва 24” الروسية على “تليغرام”، إن الرجل طلب منه أطفال مشاهدة كيف تنفجر القنبلة اليدوية؟ فأخرج قنبلة حقيقية وسحب مفتاح الأمان وألقاها، فانفجرت وسط صدمة الجميع.

ولم تكشف زاوية التسجيل آثار انفجار القنبلة، فيما أصيب الموجودون بالذهول والذعر، وبدأ الأطفال في البكاء.

В Казани в Советском районе мужчина в военной форме взорвал шумовую гранату около подъезда На видео с домофона попал момент, когда человек в военной форме предлагает детям посмотреть как взрывается граната Женщины просили не делать этого

Но тот, выдернул чеку и швырнул гранату pic.twitter.com/ponVyJ363u — ВАЖНЫЕ ВЕСТИ 🎯 (@zhanoffartin) September 15, 2023

ولم تستطع إحدى الشاهدات على الحدث السكوت، وبدأت بالصراخ عليه وكيل الشتائم، فيما رد الرجل “إنها قنبلة صوتية. أعتذر لا بأس”.

وقال موقع “ريا نوفستي” الروسي إن السلطات اعتقلت المتسبب بالحادث وفتحت تحقيقًا، ولم يصب أحد بأذى.