سينما للأطفال.. ومسنون يواجهون آثار زلزال المغرب بالضحك (فيديو)

أقام متطوعون مسرحًا سينمائيًا بإمكانيات متواضعة للترفيه عن الأطفال في مناطق الزلزال

رغم مرارة المعاناة وقسوة الأحداث في المغرب جراء الزلزال المدمر الذي خلّف آلاف القتلى والمصابين، فإن بعض السكان حاولوا التخفيف عن أنفسهم ومَن حولهم عبر الترفيه.

ووثق صانع محتوى مغربي كيف يلجأ المسنون في مناطق الزلزال إلى الضحك ليرفهوا عن أنفسهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

ففي مشهد طريف، ظهر بعض المسنين مستلقين على الأرض من شدة الضحك، وسط إعجاب وتصفيق من الحضور.

وفي مشهد آخر، قام متطوعون بمبادرة لإسعاد الأطفال في إحدى المناطق المتضررة بشدة من الزلزال، عبر إقامة مسرح سينمائي بإمكانيات متواضعة، وعرضوا الأفلام على جانب إحدى الشاحنات، وافترش الأطفال الأرض لمشاهدة الأفلام.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية، مساء يوم الجمعة الماضي، إلى 2946 قتيلا و5674 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنتها وزارة الداخلية، في حين تتواصل عمليات الإغاثة وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين.