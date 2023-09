“للمغرب مكانة خاصة في قلبي”.. الفنانة مادونا تتبرع لمتضرري الزلزال وتدعو جمهورها إلى الإسهام

أعلنت الفنانة العالمية مادونا، اليوم السبت، تبرعها بمبلغ لجمعية الإغاثة (هيومان أبّيل – Human Appeal) لصالح المتضررين من الزلزال في المغرب، بينما دعت جمهورها إلى الإسهام في مساعدتهم.

وكتبت مادونا عبر حسابها على منصة إكس “للمغرب مكانة خاصة في قلبي، ويشهد حاليًّا أكثر زلزال مدمر منذ 60 سنة. أتبرع اليوم لجمعية هيومان أبّيل للإسهام في جهود الإغاثة العاجلة للمتضررين بالمغرب، وأدعوكم إلى التبرع مثلي على قدر استطاعتكم”.

Morocco holds a special place in my heart, and the country has now experienced its most devastating earthquake in over 60 years. Today, I am donating to @HumanAppeal to support immediate, on-the-ground relief efforts in Morocco. If you can, please join me in donating at… pic.twitter.com/rGFu8qv3Aj

