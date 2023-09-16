“للمغرب مكانة خاصة في قلبي”.. الفنانة مادونا تتبرع لمتضرري الزلزال وتدعو جمهورها إلى الإسهام

أعلنت الفنانة العالمية مادونا، اليوم السبت، تبرعها بمبلغ لجمعية الإغاثة (هيومان أبّيل – Human Appeal) لصالح المتضررين من الزلزال في المغرب، بينما دعت جمهورها إلى الإسهام في مساعدتهم.

وكتبت مادونا عبر حسابها على منصة إكس “للمغرب مكانة خاصة في قلبي، ويشهد حاليًّا أكثر زلزال مدمر منذ 60 سنة. أتبرع اليوم لجمعية هيومان أبّيل للإسهام في جهود الإغاثة العاجلة للمتضررين بالمغرب، وأدعوكم إلى التبرع مثلي على قدر استطاعتكم”.

Morocco holds a special place in my heart, and the country has now experienced its most devastating earthquake in over 60 years. Today, I am donating to @HumanAppeal to support immediate, on-the-ground relief efforts in Morocco. If you can, please join me in donating at… pic.twitter.com/rGFu8qv3Aj — Madonna (@Madonna) September 15, 2023

و”هيومان أبّيل” منظمة غير ربحية تعمل في جميع أنحاء العالم، لتعزيز كفاح الإنسانية ضد الفقر والظلم الاجتماعي والكوارث الطبيعية، ومن خلال توفير الإغاثة الفورية وإنشاء برامج تنمية ذاتية الاستدامة، وتشير إلى أنها تستمد قيمها من القيم الإسلامية، وفق ما تعرّف عن نفسها.

ومساء 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنًا مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال) ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).





ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن أن 50 ألف مسكن انهار كليًّا أو جزئيًّا إثر الزلزال، لافتًا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيًّا.





زلزال تركيا وسوريا

تجدر الإشارة إلى أن النجمة مادونا كانت قد شاركت مجموعة من الصور في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير/شباط الماضي، ودعت جميع المتابعين إلى إرسال طاقة حب للأشخاص المتضررين من خلال التبرع لهم.

وكتبت عبر حسابها على منصة إنستغرام في يوم عيد الحب “الكل يتحدث عن الحب في عيد الحب! دعونا نرسل كل طاقاتنا المحبة والشفاء إلى تركيا وسوريا اللتين عانتا خسائر كبيرة ودمارًا في هذا الزلزال الهائل. مات 33181 شخصًا. لقد فقد الكثيرون منازلهم ووظائفهم، ناهيك عن أحبائهم، وتم محو مدن بأكملها. إنه قلب ينكسر!”، ووضعت رابطًا مباشرًا للتبرع، وعلّقت بأنه أفضل مكان للتبرع.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالٌ بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، إضافةً إلى أضرار ودمار هائلين بالمباني والممتلكات.