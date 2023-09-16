مقتل طفلة جراء تحطم طائرة عسكرية استعراضية في إيطاليا (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية تحطمت بينما كانت تشارك في تدريب بمدينة تورينو، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة ومقتل طفلة (5 أعوام).

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن الطفلة توفيت جراء تحطم طائرة عسكرية تابعة لفرقة للاستعراض الجوي، خلال تدريب بالقرب من تورينو في شمالي إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إيه جي آي) أن شقيق الضحية (9 أعوام) أصيب بجروح خطيرة، بينما لا يعاني الوالدان أو الطيار أي خطر يهدد حياتهم.

وقع الحادث عندما تحطمت طائرة من طراز “إم بي-339” أثناء إقلاعها، وتمكّن الطيار من استخدام مقعد القذف للخروج من الطائرة في الوقت المناسب ونجا بفضل مظلته، حسب ما ذكرت الوكالة الإيطالية.

🇮🇹 Terrible accident à l’aéroport de Turin où un avion de la Frecce Tricolori, la patrouille italienne, s’est écrasé lors des répétitions pour le meeting du centenaire de l'Armée de l'Air. Le pilote s'est éjecté en toute sécurité. ▫️Une fillette de 5 ans a perdu la vie au sol,… pic.twitter.com/YtC4wBiOjO — air plus news (@airplusnews) September 16, 2023

ووقع الحادث خلال تدريب لفريق الطيران البهلواني بالقوات الجوية الإيطالية، المعروف باسم “فريتشي تريكولوري”، في عرض بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس القوات الجوية غدًا الأحد.

وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها، وأظهر مقطع مصور متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تنفصل عن السرب، وتنطلق بسرعة عالية صوب المدرج.

وتتواصل التحقيقات بشأن أسباب الحادث بالتحديد، وأفادت الوزارة في بيان بأن “الفرقة الجوية كانت قد أقلعت للتو، عندما هوت الطائرة التي يقودها الميجور أوسكار ديل دو، لأسباب غير معروفة حتى الآن، وتحطمت”.

وأضافت “تمكّن الطيار من القفز قبل الاصطدام مباشرة، ولا يمكن في الوقت الحالي تأكيد أسباب الحادث”. ورجَّحت الوزارة أن يكون الحادث “قد نجم عن الاصطدام بطائر خلال مراحل الإقلاع الأولى”.

وأوضح البيان أن “الحريق الذي وقع إثر اصطدام الطائرة بالأرض، لامس سيارة مارة على متنها 4 أشخاص، مما أدى إلى وفاة طفلة صغيرة وإصابة الركاب الثلاثة الآخرين”.