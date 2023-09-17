غوغل تطور منصة ذكاء اصطناعي تفوق “شات جي بي تي 4” خمس مرات

تطور شركة التكنولوجيا الأمريكية “غوغل” أداة ذكاء صناعي توليدي تفوق قوتها قوة أحدث إصدار من منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المنافسة “شات جي بي تي 4” خمس مرات، حسب تقارير.

ومن المنتظر أن تصل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لغوغل 20 مرة من قوة “شات جي بي تي 4” بنهاية العام المقبل، حسب شركة سيمي أنالاسيز لأبحاث أشباه الموصلات.

وفي تقرير نشرته (سيمي أنالاسيز) في نهاية الشهر الماضي عن نشاط شركة غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي، قالت “لقد استيقظ العملاق النائم” في إشارة إلى أن “غوغل” تركت الساحة في البداية لشركات جديدة منافسة مثل (أوبن إيه آي) وميدجورني.

في الوقت نفسه، ترجّح شركة (سيمي أنالاسيز) أن ترفض غوغل المملوكة لمجموعة ألفابيت طرح منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي (جيمني) الفائقة القوة للاستخدام العام، لأن مثل هذه الخطوة ستحيد “نموذج أعمالها الحالي وتفوقها الابتكاري”.

وقال مركز أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي “سنتر فور إيه آي سيفتي”: رغم أن شركة (أوبن إيه آي) المطورة لمنصة “شات جي بي تي” تسبق غوغل حاليًّا “لعدة سنوات” في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن غوغل ستزيد استثماراتها بشدة في هذا المجال لكي تعوض تأخرها.

ويرى المركز أن غوغل تستطيع زيادة إنفاقها بسرعة لتحقيق التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل قدراتها المالية الضخمة.

في الوقت ذاته، فإن الانتشار السريع لنماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي منذ أواخر 2022 أثار مخاوف الكثيرين من أن تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي خطرًا على البشرية في مجالات عديدة.