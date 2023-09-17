مصر تعيد افتتاح أول مسجد عثماني في القاهرة بعد ترميمه (فيديو)

افتتحت مصر مسجدًا على الطراز العثماني شيده الحاكم سليمان باشا الخادم في القرن الـ16 داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة بعد ترميمه.

والمسجد، الذي يضم 22 قبة مكسوة بالبلاط الأخضر ومنبرًا مُطعمًا ببلاط إزنيق الشهير، هو أقدم مسجد عثماني في القاهرة، إذ شُيّد عام 1528 بعد 11 عامًا من دخول الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم الأول مصر في عصر المماليك، وتم تسجيله ضمن عداد الآثار عام 1951.

ويقع المسجد، الذي تبلغ مساحته 2360 مترًا مربعًا، عند مقبرة لا تزال قائمة منذ بنائها في العهد الفاطمي عام 1140.

وأفادت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان بأن الوزير أحمد عيسى افتتح جامع سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

وقال عيسى إن “هذا الجامع الموجود بقلعة صلاح الدين الأيوبي يعد جزءًا من تراث مصر الحضاري”.

ويقع الجامع بالقسم الشرقي من قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، وشيد على الطراز العثماني ويتميز بتغطيته بالقباب وتزويدها بالمآذن القلمية، وتكسية الجدران الداخلية ببلاطات خزفية.

ويتكون الجامع من مستطيل كبير يمتد من الشمال إلى الجنوب، وينقسم إلى شطرين متساويين: القسم الأول مغطى ويعرف باسم “بيت الصلاة” وهو يمثل الجامع نفسه وهو مغطى بقبة كبيرة مبنية من الحجر تقوم على مثلثات كروية يطل عليها 3 إيوانات كل واحد منها مغطى بنصف قبة، وفق البيان.

أما الجزء الآخر فهو الجزء المكشوف، ويعرف باسم “الحرم” أو صحن الجامع، وهو عبارة عن فناء مكشوف تحيط به الأروقة.





وقال رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري “لكي نعرف المساجد العثمانية، دائمًا ما تأخذ المئذنة شكل قلم رصاص. المسجد عبارة عن بيت الصلاة، عبارة عن الصحن المكشوف، وفيه المدفن الفاطمي ثم الكُتّاب (مدرسة القرآن الكريم)”.

وقال سفير تركيا لدى مصر صالح موتلو شن عبر حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقًا): “تم (السبت) افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم، وهو أول مسجد تم إنشاؤه على الطراز العثماني في مصر، نتيجة أعمال الترميم المستمرة منذ عام 2017”.

وأضاف موتلو شن: “أود أن أشكر السلطات المصرية على الرعاية التي أبدتها لهذا الأثر القيم من تاريخنا المشترك”.

تم اليوم افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم، وهو أول مسجد تم انشاؤه على الطراز العثماني في مصر، نتيجة أعمال الترميم المستمرة منذ عام 2017.

أود أن أشكر السلطات المصرية على الرعاية التي أبدتها لهذا الأثر القيم من تاريخنا المشترك. pic.twitter.com/dZgw4ecA7H — سفير Salih Mutlu Şen (@TurkishCairoAmb) September 17, 2023

وفي العصر العثماني بمصر (1517-1805)، كان للقاهرة وضعها الخاص والمتميز لفترات طويلة، ولا تزال الآثار العثمانية شاهدة على ما جمع تركيا ومصر من تراث مشترك، لا سيما عبر “منزل علي لبيب”، ومساجد “سليمان باشا” و”يوسف أغا الحين”، و”سنان باشا” و”سيدي عقبة بن عامر” وغيرهم.

وتجاور أغلب المساجد التي شيدت في مصر بالعصر العثماني، مدرسة وضريحًا ومستشفى وسبيلًا.