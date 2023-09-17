وسط ظروف جوية صعبة.. إخماد عشرات من حرائق الغابات في 11 ولاية شمالي الجزائر (فيديو)

قالت إدارة الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الأحد، إن فرقها أخمدت نحو 41 حريقًا من أصل 59 اندلعت، ليلة السبت، في غابات وأدغال وأحراش 11 ولاية شمالي البلاد.

وأضافت الحماية المدنية، في بيان نشرته على موقعها، إن “فرقها تكافح لإخماد 18 حريقًا متبقيًا في 11 ولاية​​، في ظروف جوية صعبة بسبب هبوب رياح جنوبية قوية وحارة، الأمر الذي يزيد من سرعة انتشار الحرائق”.

وأوضحت أن “ولاية بجاية سجلت 28 حريقًا، وتيزي وزو 10 حرائق، فيما تم تسجيل 10 حرائق أخرى في بومرداس، وأما جيجل فقد اندلع فيها 3 حرائق، وأما ولاية سكيكدة فقد سجل فيها اندلاع حريقين وذات الرقم في البليدة، وأما البويرة وسطيف فقد سجل فيهما حريق واحد”، فيما لم تذكر مواقع بقية الحرائق.

وأظهرت صور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، توقف حركة المرور ببعض الطرقات في ولاية بجاية بعد أن طالتها ألسنة اللهب، كما احترقت مركبات، واندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن.

وذكرت الحماية المدنية أنه “تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة”، بينما عمليات الإخماد “متواصلة في غابة عش الباز”، و”الحريق متحكم فيه”.

ومساء السبت، أعلن الدرك الجزائري (قوة تابعة لوزارة الدفاع) توقيف مشتبه به في إشعال حرائق غابات بولاية بجاية في منطقة القبائل.

ومنذ الجمعة، أخمدت قوات الحماية المدنية عشرات الحرائق بولايات شمالية عدة في الجزائر، لم تخلف أي خسائر بشرية، حسب بيانات سابقة لها، تزامنت مع موجة حر غير عادية تضرب ولايات شمالية عدة تجاوزت درجات الحرارة في عدد منها 40 درجة.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، خلفت حرائق غابات تقع شرق العاصمة الجزائرية 34 قتيلًا بينهم 10 عسكريين، وحوالي 194 مصابًا، وسجلت ولاية بجاية الساحلية الحصيلة الأعلى بمصرع 16 شخصًا من عائلة واحدة.

ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنويًا حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عامًا بعد آخَر بسبب تأثير التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حرّ شديد.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة خاصة من موجة حرّ في مناطق شمال شرق البلاد منها بجاية وتيزي وزو يومي السبت والأحد، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة.