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مصر.. وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع السرطان ونعي واسع لـ”النجم الخلوق”

مصيلحي من مواليد عام 1974، وزوجته هي ابنة المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، وله منها 4 أبناء

الممثل المصري أشرف مصيلحي
18/9/2023-|آخر تحديث: 18/9/202312:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

غيَّب الموت أمس الأحد الفنان المصري أشرف مصيلحي، عن عمر يناهز 49 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وقد نعاه عدد كبير من أصدقائه ومحبّيه عبر منصات التواصل.

وكانت المخرجة منال الصيفي -زوجة مصيلحي- قد كشفت مؤخرًا عن إصابته بورم في المخ، وأنه كان يواجه صعوبة شديدة في الحركة والأكل خلال الآونة الأخيرة، وطلبت من الجماهير الدعاء له.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية مساء أمس وفاة مصيلحي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان الراحل أشرف مصيلحي”، وقدّمت التعازي لأسرته.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل من المقرر أن تقام بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرقي العاصمة القاهرة.

وكان آخر ظهور فني لأشرف مصيلحي عام 2021 في مسلسل “الطاووس” مع الفنان جمال سليمان، بعدها ابتعد عن المجال الفني حيث بدأت معاناته مع السرطان من دون أن تعلن أسرته مرضه.

ومصيلحي من مواليد عام 1974، وزوجته ابنة المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، وله منها 4 أبناء.

بدأ مسيرته الفنية في عام 2000 مع ظهوره الأول في فيلم “بونو بونو” مع الفنانة نادية الجندي، وقدّم عددًا من الأفلام أبرزها “تيتو” و”الجزيرة” و”السفاح”، كما قدّم مسلسلات “رجل في زمن العولمة” و”فريسكا” و”عوالم خفية” مع الفنان المصري عادل إمام.

وقد حققت له رواجا واسعا أدواره في “تاجر السعادة” و”قضية رأي عام” و”الرحايا حجر القلوب” و”الباطنية”، وحصل على فرصة البطولة المطلقة مرة واحدة من خلال فيلم “متعب وشادية”، لكن الفيلم لم يحقق نجاحا.

ونعى العديد من نجوم الفن والإعلام في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، الفنان الراحل، على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثنى كثيرون منهم على دماثة خلقه وطيبوبته داعين له بالرحمة والمغفرة.

المصدر : مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية