مصر.. وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع السرطان ونعي واسع لـ”النجم الخلوق”

مصيلحي من مواليد عام 1974، وزوجته هي ابنة المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، وله منها 4 أبناء

غيَّب الموت أمس الأحد الفنان المصري أشرف مصيلحي، عن عمر يناهز 49 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وقد نعاه عدد كبير من أصدقائه ومحبّيه عبر منصات التواصل.

وكانت المخرجة منال الصيفي -زوجة مصيلحي- قد كشفت مؤخرًا عن إصابته بورم في المخ، وأنه كان يواجه صعوبة شديدة في الحركة والأكل خلال الآونة الأخيرة، وطلبت من الجماهير الدعاء له.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية مساء أمس وفاة مصيلحي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان الراحل أشرف مصيلحي”، وقدّمت التعازي لأسرته.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل من المقرر أن تقام بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرقي العاصمة القاهرة.

وكان آخر ظهور فني لأشرف مصيلحي عام 2021 في مسلسل “الطاووس” مع الفنان جمال سليمان، بعدها ابتعد عن المجال الفني حيث بدأت معاناته مع السرطان من دون أن تعلن أسرته مرضه.

ومصيلحي من مواليد عام 1974، وزوجته ابنة المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، وله منها 4 أبناء.

بدأ مسيرته الفنية في عام 2000 مع ظهوره الأول في فيلم “بونو بونو” مع الفنانة نادية الجندي، وقدّم عددًا من الأفلام أبرزها “تيتو” و”الجزيرة” و”السفاح”، كما قدّم مسلسلات “رجل في زمن العولمة” و”فريسكا” و”عوالم خفية” مع الفنان المصري عادل إمام.

مع السلامة ياحبيبي وربنا يجعل معاناتك الطويلة في ميزان حسناتك الكتيرة بإذنه تعالى ويرزقك نعيمه الخالد ويصبر قلوب أهلك وحبايبك وقلبي معاكي يامنال ياللي كنتي نعم الزوجة في مشوار معاناة الغالي وأرجوكم الفاتحة والدعاء #أشرف_مصيلحي pic.twitter.com/bpbf69uNMW — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) September 17, 2023

وقد حققت له رواجا واسعا أدواره في “تاجر السعادة” و”قضية رأي عام” و”الرحايا حجر القلوب” و”الباطنية”، وحصل على فرصة البطولة المطلقة مرة واحدة من خلال فيلم “متعب وشادية”، لكن الفيلم لم يحقق نجاحا.

ونعى العديد من نجوم الفن والإعلام في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، الفنان الراحل، على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثنى كثيرون منهم على دماثة خلقه وطيبوبته داعين له بالرحمة والمغفرة.

⚫️ إنا لله وإن إليه راجعون.. الفنان #أشرف_مصيلحي في ذمة الله بعد صراع مع المرض.. "ربنا يصبر أهلك ويرحمك" pic.twitter.com/Fv6dhZPl8f — Amr Ellissy (@amrellissy) September 17, 2023