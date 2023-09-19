لحظة إنقاذ سائق حاصرته الفيضانات داخل سيارته بمدينة أتلانتا الأمريكية (فيديو)

كان السائق داخل السيارة الغارقة في مياه الفيضانات

نشرت شرطة مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية مقطع فيديو للحظة إنقاذ أحد أفرادها لسائق حاصرته مياه الفيضانات داخل سيارته.

ويظهر في المقطع، الذي التقطته كاميرا مثبتة على ملابس أحد أفراد الشرطة، المصور وهو يهبط على أحد السلالم بعد أن شاهد سيارة غارقة في مياه الفيضانات.

وعندما وصل الشرطي إلى السيارة، ظهر شرطي آخر يقف بجانب السيارة الغارقة.

وأخرج الشرطي مصور المقطع عصا مشيرًا بها إلى زجاج نافذة السائق، قبل أن يبدأ الشرطي في كسره باستخدام العصا.

وبعدها ساعد شرطي السائق على الخروج من السيارة الغارقة من خلال النافذة.

وهطلت أمطار غزيرة على مدينة أتلانتا خلال الأيام الماضية، مما تسبب في حدوث فيضانات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.