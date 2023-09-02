حذر أطباء من أن الإقبال الشديد على ما يُعرف باسم “باربي بوتوكس” بين الشابات ذوات العشرينيات من العمر، قد تترب عليه عواقب في المستقبل.

وقال الأطباء إن الخضوع للإجراءات التي تعتمد على سم حيوي للحصول على مظهر يشبه بطلة الفيلم (مارغو روبي) ربما يؤدي إلى حدوث مقاومة داخل أجسادهن وعرقلة الاستخدام الطبي للمادة.

ويستخدم الأطباء الإجراء المعروف أيضا باسم “تراب توكس” على نطاق واسع لحقن عقاقير من بينها البوتوكس في العضلة شبه المنحرفة أعلى الظهر لعلاج حالات الصداع النصفي وآلام الكتفين.

لكن منذ عرض فيلم “باربي” في دور العرض في يوليو/ تموز، ازداد الطلب في ذلك لأغراض تجميلية، في وقت حصد فيه الوسم “باربي بوتوكس” نحو 11.2 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك.

“رقبة نحيلة”

وقال (داستن سجوتس) رئيس شركة (ريفانس ثيرابيوتيكس) إن هذا الإجراء “من المفترض أنه يجعل الرقبة نحيلة ونُسب ذلك بطريقة ما إلى الممثلة التي تؤدي دور باربي”.

وفي هذا الصدد، قال (سكوت جلاسبيرغ) رئيس مؤسسة الجراحات التجميلية والطبيب في نيويورك “لا يعالجن التجاعيد أو ترهل الجلد، بل يردن خفض محيط رقابهن ويردن رقبة أنحف وأكثر لفتا للأنظار”.

والتصريح بالحقن لأغراض تجميلية مقصور فقط على الإجراءات التي تُجرى في الوجه، مما يجعل استخدام الحقن في العضلة شبه المنحرفة غير ملائم طبيا.

وتضع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية المسؤولية على عاتق المتخصصين في مجال الصحة للحكم بشأن ما إذا كان لهذه الإجراءات ضرورة طبية.