هل يحق لأصحاب المعاصي الدعوة إلى الله؟ (فيديو)

قال محمد هشام راغب أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة مشكاة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم قدر الاستطاعة، حتى لو كان مقصرًا في بعض الطاعات.

وأضاف راغب خلال لقائه في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن الإنسان سيقع دائمًا في بعض الأخطاء، “مَن يعتقد أنه يجب أن يكون كاملًا لكي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، هذا اعتقاد خاطئ لأنه لن يحدث”، مستشهدًا بالحديث النبوي “كل بني آدم خطّاء”.

وأشار إلى قول ابن عباس حول هذا الأمر “إن لم يأمر بالمعروف إلا الذي يأتيه، ولا ينهى عن المنكر إلا الذي انتهى عنه، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر”.

لكنه استدرك بأن هذا لا يعني أن يتعمد الإنسان أن يأمر بالمعروف ويخالفه، و”لكن قد يأمر بالمعروف ويصيبه شيء من الكسل في بعض الأمور، سيحدث ذلك، وهذا لا ينبغي أن يمنع المسلم من الأمر بالمعروف، كأن الشيطان يقول لك كن كاملًا أولا قبل الأمر بالمعروف، وهو ما لن يكون، ولن يكون للإنسان كاملًا أبدًا”.

هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة أم أنها قاصرة على العلماء؟#الجزيرة_مباشر | #أيام_الله pic.twitter.com/BidIJrPKba — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2023

وأوضح أستاذ الدراسات القرآنية أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة بقدر الاستطاعة، أما بالنسبة للعلماء والمختصين فهؤلاء يتحدثون عن الأحكام والمسائل الفقهية.

وتابع “لذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خطاب عام (بلغوا عني ولو آية)، وهو موجه لجميع المسلمين وكأنه نِصاب، فهو أقل ما يعرفه أي مسلم ومسلمة ليعرفه لغيره من الناس”، مؤكدًا “أن الخطاب العام دليل على الوجوب العام”.