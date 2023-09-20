بعد رحلة بالدراجة استغرقت 5 أشهر.. غيني يصل إلى مصر لتحقيق حلم الدراسة في الأزهر (فيديو)

وفق المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، يبلغ عدد طلابها في مصر من الوافدين قرابة 60 ألف طالب وطالبة

بعد رحلة شاقة بالدراجة استمرت نحو 5 أشهر لتحقيق حلمه بالدراسة في الأزهر الشريف، وصل الطالب الغيني مامادو صفايو باري إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وبدأ مامادو، 25 عامًا، رحلته بالدراجة من مسقط رأسه بغينيا وعبر 6 دول هي: مالي وبوركينا فاسو وتوغو وبنين والنيجر ثم تشاد، التي سافر منها إلى مصر بالطائرة، بعد تعذر استكمال الرحلة بالدراجة عبر السودان.

وكان في انتظار مامادو في مطار العاصمة المصرية استقبال حافل من طلاب بلاده الذين يدرسون في الأزهر.

وقال مامادو إنه تعرض لمخاطر كثيرة خلال رحلته، لكن رغبته في الدراسة بالأزهر، كانت أقوى من صعوبة الرحلة.

وأوضح أنه تمنى أن يدرس في الأزهر لمكانته الكبيرة في بلده غينيا وفي الدول الإفريقية كلها.

وبعد نشر قصة مامادو في إحدى الصحف المصرية، استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين مامادو وأهدته كتبًا لتعلم اللغة العربية.

وقالت إن “الأزهر يقدم علمه ودعمه اللامحدود للطلاب الوافدين، مشيرة إلى أن دعم الأزهر “يمتد أيضًا إلى الخارج”، إذ “يستقبل الوافدين من جميع البلاد ويعتني بهم ويوفر لهم كثيرًا من الإمكانات والمنح والدعم”.

ووفق المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، يبلغ عدد طلابها في مصر من الوافدين قرابة 60 ألف طالب وطالبة.