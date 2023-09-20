مصر.. عِجلة “حامل” تثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)
أثارت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لعِجلة حالة من السخرية والجدل، بعد أن قال أهالي بلدة في محافظة البحيرة شمالي مصر إنها حامل في 9 أشهر على الرغم من أن عمرها 4 أشهر.
وتسببت المقاطع المصورة في تصدُّر ترند (عِجلة البحيرة) مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن زعم أهالي من القرية أنها “بقرة مباركة” وعلّقوا المسابح في رقبتها.
من وراء ظهور تريند #عجلة_البحيرة في #مصر؟@ajmhashtag pic.twitter.com/AK3edmHv39
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2023
وغرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين مما وصفوه بحالة “الجهل” التي سيطرت على مالك البقرة الصغيرة وأهالي القرية.
حالة الجدل دفعت أطباء بيطريين إلى إجراء فحوص على العِجلة، مؤكدين أنها تعاني “فتقًا” تسبب في خروج أحشاء داخلية.
طب بيطرى #دمنهور يحسم الجدل حول عجلة البحيرة ويؤكد إصابتها بالفتاق وليست عشار#بوابة_أخبار_اليوم pic.twitter.com/6u6H3kcNIu
— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) September 19, 2023
يحدث في مصر
أحد العجول الصغيرة بمحافظة البحيرة عمرها 4 شهور، اكتشفوا أنها حامل في 9 شهور، فتبارك بها الأهالي وظنوا أنها معجزة..
وبدأوا في قراءة الأدعية والصلاة بحضرتها، وقبّلوا أرجلها وجسدها باعتبارها آية من الله..
وعندما تم عرضها على طبيب بيطري اكتشف أن ضخامة بطنها كان بسبب… pic.twitter.com/qYMxyNWbm1
— سامح عسكر (@sameh_asker) September 19, 2023
المسيخ الدجال مش محتاج يجى مصر .!!
🤔🤔🤔🤔🤔
#عجلة_البحيرة #صاحب_البصلة #عمرو_أديب pic.twitter.com/iA2aVGs4rG
— human (@DCeutic) September 19, 2023