مصر.. عِجلة “حامل” تثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

أثارت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لعِجلة حالة من السخرية والجدل، بعد أن قال أهالي بلدة في محافظة البحيرة شمالي مصر إنها حامل في 9 أشهر على الرغم من أن عمرها 4 أشهر.

وتسببت المقاطع المصورة في تصدُّر ترند (عِجلة البحيرة) مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن زعم أهالي من القرية أنها “بقرة مباركة” وعلّقوا المسابح في رقبتها.

وغرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين مما وصفوه بحالة “الجهل” التي سيطرت على مالك البقرة الصغيرة وأهالي القرية.

حالة الجدل دفعت أطباء بيطريين إلى إجراء فحوص على العِجلة، مؤكدين أنها تعاني “فتقًا” تسبب في خروج أحشاء داخلية.

طب بيطرى #دمنهور يحسم الجدل حول عجلة البحيرة ويؤكد إصابتها بالفتاق وليست عشار#بوابة_أخبار_اليوم pic.twitter.com/6u6H3kcNIu — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) September 19, 2023