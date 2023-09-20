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مصر.. عِجلة “حامل” تثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

الخبر تحوّل إلى موجة من السخرية على مواقع التواصل
20/9/2023

أثارت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لعِجلة حالة من السخرية والجدل، بعد أن قال أهالي بلدة في محافظة البحيرة شمالي مصر إنها حامل في 9 أشهر على الرغم من أن عمرها 4 أشهر.

وتسببت المقاطع المصورة في تصدُّر ترند (عِجلة البحيرة) مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن زعم أهالي من القرية أنها “بقرة مباركة” وعلّقوا المسابح في رقبتها.

وغرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين مما وصفوه بحالة “الجهل” التي سيطرت على مالك البقرة الصغيرة وأهالي القرية.

حالة الجدل دفعت أطباء بيطريين إلى إجراء فحوص على العِجلة، مؤكدين أنها تعاني “فتقًا” تسبب في خروج أحشاء داخلية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر