أستاذ في العقيدة يرد على القول بأن الكوارث الطبيعية دائما عقاب من الله (شاهد)

د. عبد العظيم الصغيري: عندما نهرع بسرعة إلى تفسير كل ما يحدث بأنه عقاب من الله “نؤدي الضريبة قاسية، ونلغي مسؤولية الإنسان من عمارة الأرض”

أشار الدكتور عبد العظيم الصغيري أستاذ العقيدة والثقافة الإسلامية في جامعة قطر، إلى أن القول إن الكوارث الطبيعية دائمًا عقاب من الله يعدّ تدخلًا في قدر الله.

وأوضح خلال برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن نسب الكوارث الطبيعية دائمًا إلى عقاب الله هو احتجاج بالقدر “ونحن مأمورون ألا نحتج بالقدر بل أن نخضع له، وفي نفس الوقت مأمورن أن نفهم أننا تحت سلطان الشرع، فالشرع حاكم وفيه الحلال والحرام”.

وأضاف أننا عندما نهرع بسرعة إلى تفسير كل ما يحدث بأنه عقاب من الله “نؤدي الضريبة قاسية، ونلغي مسؤولية الإنسان من عمارة الأرض”.

واعتبر أن الربط بين الكوارث والعقاب حصرًا دون استحضار الأبعاد الشمولية الأخرى التي يجب أن يستحضرها كل مسلم وكل متفاعل مع الرؤية الإسلامية للكوارث، تلغي رسالة الإنسان الكبرى وهي الخلافة. كما يلغي الربط -وفقًا لأستاذ العقيدة- التفسير الشرعي السليم الذي يجب أن نفسّر به أقدار الله.

وحصلت عدة كوارث طبيعية مؤخرًا في المنطقة، منها العاصفة المدمرة التي ضربت ليبيا، والزلزال الذي ضرب المغرب، ونتج عنهما آلاف القتلى ودمارا كبيرا في البنية التحتية للأماكن التي أصابها.