“تلسكوب جيمس ويب” يلتقط تدفقا أسرع من الصوت لنجم حديث الولادة (شاهد)

كشفت صورة التقطها “تلسكوب جيمس ويب” الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن تدفق خارجي من نجم طفولي وهو نظير لنظامنا الشمسي.

وأظهرت الصورة نجمًا حديث الولادة تنطلق من جانبيه نفّاثات من الغاز تفوق سرعة الصوت، ويبلغ عمره هنا بضع عشرات الآلاف من السنين فقط، ولكن عندما يكبر، سيكون مثل نظامنا الشمسي إلى حد كبير.

ويعد التصوير بالأشعة تحت الحمراء فعالًا في دراسة النجوم الحديثة الولادة وتدفقاتها إلى الخارج، لأن مثل هذه النجوم تظل دائمًا جزءًا لا يتجزأ من الغاز السحابة الجزيئية التي تشكّلت فيها، ويخترق انبعاث الأشعة تحت الحمراء للتدفقات الخارجية للنجم الغاز والغبار المعتم، مما يجعل هذا الجسم الفضائي تجربة استثنائية أطلق عليها علماء الفضاء “هيربيغ هارو”.

وتعد أجسام “هيربيغ هارو” مناطق مضيئة تحيط بالنجوم الحديثة الولادة، وتتشكل عندما تشكّل الرياح النجمية أو نفاثات الغاز المنبعثة من هذه النجوم الحديثة الولادة موجات قوية تصطدم بالغاز والغبار القريبين بسرعات عالية.

