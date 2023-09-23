أرواح رقمية.. كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي محاكاة الموتى؟ باحث يجيب (فيديو)

كشف تقرير نشره موقع “ساينس أليرت” العلمي عن أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت توفر المحاكاة الرقمية للمتوفى واستحضار الأرواح الرقمية.

وفي هذا الصدد، أكد طالب الأشقر، الباحث المتخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الكثير من التطور يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف “حتى الآن بالنسبة للذكريات مع الموتى، يمكن للشخص أن يحتفظ بالصورة ومقاطع فيديو مسجلة أو محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مع التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي أصبح هناك إمكانية لتدريب نماذج من الذكاء الاصطناعي على بيانات محددة”.

وضرب مثلًا “إذا كان لدينا شخص لديه الكثير من الفيديوهات ومقاطع صوتية ونصوص كتبها، نستطيع أن نولّد برنامجًا للتدريب على النصوص التي كتبها، ثم أفاتارًا -شخصية افتراضية- مشابهًا لهذا الشخص، ثم نستطيع أن نولد نظام ذكاء آخر يستطيع أن يقلّد الصوت إلى حد كبير لهذا الشخص، وفي النهاية نضع كل هذه المزايا في نظام واحد، أو هيئة رقمية واحدة، ومن ثَم يظهر هذا الشخص بهيئته وشخصه وطريقة كلامه التي تم التدريب عليها”.

وأوضح أن الطريقة التي يكتب بها الشخص أو يتكلم بها ونبرة الصوت والسرعة واللغة الجسدية، تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي نمذجتها ووضعها في هيئة رقمية، ويمكن التفاعل معها.

ويرى الأشقر أن هذه التكنولوجيا ستكون جاهزة خلال عام أو عامين، في المقابل عادة ما تكون الحكومات بطيئة في التجاوب مع مثل هذه التطورات السريعة، وربما تحتاج إلى ما بين 5 و10 سنوات لوضع أطر قانونية لعمل الذكاء الاصطناعي.