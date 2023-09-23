“كتاب ملهم”.. مربية أمريكية تنبهر من دقة وصف القرآن لأدوار النحل في الخلية (فيديو)

مربية النحل الأمريكية: عندما نزل القرآن لم يكن هناك علم عن النحل وهو ما يؤكد أنه كتاب ملهِم من عند الله

انبهرت مربية نحل أمريكية بدقة القرآن الكريم في وصف أدوار النحل ودقة التفاصيل المذكورة في السورة التي تحمل اسمه.

وقالت مكاي أورتن عبر مقطع فيديو في حسابها على إنستغرام إنها “سمعت عن سورة في القرآن تتحدث عن النحل وأرادت أن تتحقق من ذلك بنفسها”.

وظهرت مربية النحل وهي تقرأ آيات مترجَمة من سورة “النحل” في القرآن الكريم، مؤكدة أنها وجدت معلومات مُبهرة عن أدوار النحل في الخلية.

وقالت إن القرآن عندما نزل “لم يكن هناك علم عن النحل وهو ما يؤكد أنه كتاب ملهِم من عند الله”.

وقال تعالى في الآيتين 68 و69 من سورة النحل {وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون}.

وتعمل أورتن في مجال تربية النحل الطبيعي والحشرات، كما تعطي دروسًا في تربية النحل وتذوّق العسل، وتفيد بأنها تملك خبرة أكثر من 10 سنوات في تربية النحل.

ويتابع مربية النحل عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام 155 ألف شخص، وتنشر باستمرار مقاطع فيديو وصورا عن عملها.

ونالت مكاي تعليقات إيجابية على مقطع سورة النحل في القرآن الكريم، وأوصتها إحدى المتابعات بالاستمرار في القراءة قائلة “ستجدين المزيد من الدروس التي ستجعلك تعرفين وتفهمين العالم كله، استمري في القراءة يا عزيزتي”.

وقالت متابعة أخرى تحمل اسم ستون كلاي إن “القرآن الكريم ليس مجرد كتاب ديني، إذا نظرت إليه بعين القلب فهو مفتاح الحياة. وأنتِ اكتشفت ارتباطًا دقيقًا جدًا بعملك بنفسك”.

وكتبت ديميت “اتساع الكون والطاقة وطبقات الغلاف الجوي وكون جنس الطفل يأتي من الذكور، والمطر يأتي بواسطة الرياح، والشمس، والنسبية. لقد أخبرنا القرآن الكريم بكل هذا وأكثر منذ 1400 عام”.