تمساح يلتهم رجلا في فلوريدا والشرطة تقتل الحيوان المفترس (فيديو)

قتلت السلطات الأمريكية، السبت، تمساحًا يبلغ طوله أكثر من 4 أمتار، بعد مشاهدته يجر جثة هامدة في فمه، داخل أحد الأحياء السكنية في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا.

وأظهرت مشاهد مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التمساح وهو يصارع الموت بعد إطلاق النار عليه من قبل السلطات المحلية، وبجانبه جثة الرجل.

وأكد مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس لوسائل إعلام محلية، أنه تم انتشال الضحية والتمساح من قناة مائية، بعد إطلاق النار عليه دون تقديم أي إضافات.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أحد شهود العيان يدعى ماركوس بولارد، قوله: “كنت ذاهبًا إلى مقابلة عمل وشاهدت تمساحًا ضخمًا في الشارع ويجر بفمه جثة رجل، اتصلت على الفور بالشرطة لإبلاغهم”.

وأكدت إحدى ساكنات الحي، جنيفر دين، أن التماسيح دائمًا تتجول في حيهم الذي يقع بالقرب من متنزه “ريدجكريست” الشهير، وهو بحيرة تبلغ مساحتها 5 أفدنة معروفة بأنها موطن للتماسيح، وأضافت أن هذا أكبر تمساح رأته على الإطلاق.

Chopper video shows crews around an incredibly large alligator believed to be involved in someone’s death in Pinellas County.

