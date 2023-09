جبال من القمامة في أحد أحياء لندن بعد إضراب عمال النظافة (فيديو)

أظهرت تسجيلات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكواما من القمامة المتراكمة والمنتشرة في ضاحية “تاور هامليتس” شرقي العاصمة البريطانية لندن؛ وذلك بعد إضراب نفذه عمال جمع القمامة هناك.

وأعلن نحو 200 من عمال جمع القمامة إضرابا بدأ، في 18سبتمبر/أيلول الجاري، ويستمر حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، احتجاجا على أجورهم المنخفضة وعدم تقديم عروض مرضية من الحكومة.

بدوره، اعتذر “مجلس بلدية تاور هاميلتس”، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للسكان بسبب إضراب عمال النظافة، ودعاهم لتقليل النفايات المنزلية، والتبرع بالمواد القابلة للاستخدام مرة ثانية.

وفي تصريح سابق لوسائل إعلام بريطانية، قال متحدث باسم مجلس البلدية “بطبيعة الحال نشعر بخيبة أمل بسبب الإضراب لأن الحفاظ على شوارع تاور هامليتس نظيفة وخالية من القمامة هي أولويتنا”.

وتابع “سيؤثر الإضراب على الموظفين الرئسيين في الخطوط الأمامية وسيمنعوننا من جلب موارد إضافية خلال هذا الوقت”، وأضاف “سنقوم بإعادة توزيع الموظفين الحاليين ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستوى الخدمة للمقيمين”.

وأشار إلى أنه خلال هذا الوقت سيُطلب من السكان المساعدة من خلال محاولة تقليل النفايات المنزلية وإعادة استخدام أو التبرع بأي مواد غير مرغوب فيها قابلة للاستخدام حيثما أمكن ذلك.

بدوره، انتقد سكرتير أكبر نقابة عمالية في بريطانيا شارون غراهام إجراءات الحكومة من خلال تقليل عدد الوظائف أو تخفيض الأجور، مؤكدا أن النقابة ملتزمة في دعم أعضائها وهي ملتزمة بتعزيز وظائفهم ورواتبهم وظروفهم.

Absolutely disgusting scenes across Tower Hamlets @LutfurRahmanTH is playing culture wars while, under his watch, rubbish piles up everywhere.

He is treating us all with utter contempt. pic.twitter.com/nQBrAb6Cjv

— CleanBethnalGreen 🇵🇸 (@BethnalCleen) September 24, 2023