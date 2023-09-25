نائبة مصرية تقترح عودة الضرب بالعصا إلى المدارس.. ومدونون يعلقون (فيديو)

أثار مقترح للنائبة المصرية أمال عبد الحميد، حول إعادة النظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدرسة؛ جدلا على منصات التواصل.

واقترحت النائبة إعادة إعطاء المعلم والمدرسة صلاحيات ووسائل تهذيبية، حتى لو كانت بـ”الضرب بالعصا”، زاعمة أن “الأساليب التربوية الحديثة القادمة من الغرب فشلت وكانت النتيجة أجيالا لديها انفلات أخلاقي”، حسب تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن الدور التربوي للمدرسة تراجع خلال العقد الأخير، خاصة بعد تجريد المعلم من الكثير من الصلاحيات والوسائل التهذيبية.

تسببت تصريحات النائبة في استقبال رواد مواقع التواصل لها بردود متباينة، إذ يرى محمد باضاوي أن هيبة المعلم التي فقدها، لن تعيدها عودة العصا إلى المدرسة، بل سيعيدها رد الاعتبار الكامل للمعلم في جميع مستحقاته المادية والمعنوية والاعتبارية.

هيبة المعلم التي فقدها المعلم والمجتمع ، لن تعيدها عودة العصا إلى المدرسة ، بل سيعيدها رد الاعتبار الكامل للمعلم في جميع مستحقاته المادية والمعنوية والاعتبارية ، مثل بقية الامم .. — محمد باضاوي (@mmdbwy983675826) September 24, 2023

وعلقت مودة، وقالت إنها معلمة سابقة لأكثر من 25 عامًا، لكنها في النهاية تركت التعليم؛ لأنها وجدت أن الدولة أفقدتها هيبتها عندما جعلتها تضطر إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية بسبب انخفاض المرتبات، حينها قررت التوقف عن التعليم والاتجاه إلى وظيفة أخرى.

هيبة المعل مش في الضرب

انا معلمة منذ أكثر من ٢٥ سنة

هيبتي كانت في شخصيتي و احترامي لنفسي و مادتي و تلامذتي

يوم افقدتنا الدولة كل هذا و ألجأت المعلم للدروس و دخول البيوت و مد يده للطالب و ولي الأمر و داست كرامته بالحوجة فقدت هيبتي فتركت التدريس كلية و التجأت للعمل الإداري

و السلام — Mwdarwka (@mwdarwka) September 25, 2023

وطالب جورج حكيم بتشكيل لجنة للوقوف على الأزمة، وقال إن من الحلول زيادة رواتب المعلمين لمواجهة الدروس الخصوصية، وأضاف “ولا هو تقنين الضرب أسهل وأرخص؟”.

طب ما تقترحوا عليهم يعملوا لجنة من اساتذة كليات التربية علي مستوي جامعات الجمهورية علشان يشوفوا الخلل فين ؟

او يقتصروا تعيينات اساتذة المدارس علي خريجي كليات التربية !؟

او يناقشوا زيادة مرتبات المعلمين ويحاصروا "الدروس&السناتر"

ولا هو تقنين الضرب اسهل و ارخص 😏😏 — Gœ.Hakim (@George_Hakim2) September 24, 2023

وغرد حساب آخر قائلا “محاولة بائسة لشغل المدرسين مع أولياء الأمور في مشاكل وصراعات، بدل ما المدرسين يتكلموا في مشاكلهم الحقيقية من ضعف الرواتب وظروف عمل بائسة وفصول متكدسة”.

محاولة بائسة لشغل المدرسين مع أولياء الأمور في مشاكل و صراعات، بدل ما المدرسين يتكلموا في مشاكلهم الحقيقية من ضعف الرواتب و ظروف عمل بائسة و فصول متكدسة. هيبة مدرس ايه اللي ضاعت، هما الطلبة اللي قاعدين على الأرض في اخر الفصل شايفين المدرس اساسا! — Black Rose (@Me19Rose) September 24, 2023

وعلق عمرو “مجرد فرقعه عشان الناس تتلهي فيها ليس أكثر، ستجدون أخبارًا غريبة كده اليومين الجايين حاولوا متركزوش معاها”.