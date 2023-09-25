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نائبة مصرية تقترح عودة الضرب بالعصا إلى المدارس.. ومدونون يعلقون (فيديو)

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25/9/2023

أثار مقترح للنائبة المصرية أمال عبد الحميد، حول إعادة النظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدرسة؛ جدلا على منصات التواصل.

واقترحت النائبة إعادة إعطاء المعلم والمدرسة صلاحيات ووسائل تهذيبية، حتى لو كانت بـ”الضرب بالعصا”، زاعمة أن “الأساليب التربوية الحديثة القادمة من الغرب فشلت وكانت النتيجة أجيالا لديها انفلات أخلاقي”، حسب تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن الدور التربوي للمدرسة تراجع خلال العقد الأخير، خاصة بعد تجريد المعلم من الكثير من الصلاحيات والوسائل التهذيبية.

تسببت تصريحات النائبة في استقبال رواد مواقع التواصل لها بردود متباينة، إذ يرى محمد باضاوي أن هيبة المعلم التي فقدها، لن تعيدها عودة العصا إلى المدرسة، بل سيعيدها رد الاعتبار الكامل للمعلم في جميع مستحقاته المادية والمعنوية والاعتبارية.

وعلقت مودة، وقالت إنها معلمة سابقة لأكثر من 25 عامًا، لكنها في النهاية تركت التعليم؛ لأنها وجدت أن الدولة أفقدتها هيبتها عندما جعلتها تضطر إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية بسبب انخفاض المرتبات، حينها قررت التوقف عن التعليم والاتجاه إلى وظيفة أخرى.

وطالب جورج حكيم بتشكيل لجنة للوقوف على الأزمة، وقال إن من الحلول زيادة رواتب المعلمين لمواجهة الدروس الخصوصية، وأضاف “ولا هو تقنين الضرب أسهل وأرخص؟”.

وغرد حساب آخر قائلا “محاولة بائسة لشغل المدرسين مع أولياء الأمور في مشاكل وصراعات، بدل ما المدرسين يتكلموا في مشاكلهم الحقيقية من ضعف الرواتب وظروف عمل بائسة وفصول متكدسة”.

وعلق عمرو “مجرد فرقعه عشان الناس تتلهي فيها ليس أكثر، ستجدون أخبارًا غريبة كده اليومين الجايين حاولوا متركزوش معاها”.

المصدر : الجزيرة مباشر