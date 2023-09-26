براعة سائق تنقذ طفلا من الموت دهسًا تحت عجلات شاحنة في بيت لحم (شاهد)

كانت براعة السائق سببًا في نجاة الطفل -الذي همّ بعبور الطريق مسرعًا- بينما كانت الشاحنة تمرّ في نفس اللحظة

نجا طفل فلسطيني بأعجوبة من الموت دهسًا تحت عجلات شاحنة أثناء عبوره أحد الطرق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وكانت براعة السائق سببًا في نجاة الطفل الذي همّ بعبور الطريق مسرعًا، في نفس اللحظة التي كانت الشاحنة تمرّ به.

إشادة ببراعة السائق.. طفل ينجو من حادث دهس في بيت لحم!.#فلسطين pic.twitter.com/M1IJtUCHNc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 25, 2023

وبحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة وتداولته مواقع فلسطينية، كان الطفل يقف على جانب الطريق يراقب السيارات تمهيدًا للعبور لكنه ركض مسرعًا دون أن ينظر إلى المركبات المارة من الجهة الأخرى.

غير أن السائق كان متيقّظًا وتمكّن من تفادي الطفل في الوقت المناسب، ثم أوقف الشاحنة على جانب الطريق ليطمئن عليه.