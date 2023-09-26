شكاوى من ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي في مصر وسط الأزمة الاقتصادية (فيديو)

مع قرب حلول المولد النبوي الشريف، يشتكي المصريون من ارتفاع أسعار الحلوى التي يتناولونها في هذه المناسبة.

وعادة ما يزين المواطنون المدن ويوزع العديد منهم الحلوى على الأطفال في المولد، وتختلف الاحتفالات على حسب التقاليد المحلية.

ففي شوارع القاهرة المزدحمة، عادة ما تملأ الحلوى والزينة الأسواق الشعبية في هذه المناسبة.

لكن هذا العام، ومع الأزمة الاقتصادية الطاحنة، يقول صناع الحلوى والبائعون والزبائن إن أسعار المواد الخام ارتفعت بسبب وجود أزمة في العملة الصعبة، مما أدى إلى انخفاض الطلب.

وارتفع معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية، وكشف نقص العملة الأجنبية المزمن منذ أوائل عام 2022 عن مشكلات اقتصادية متجذرة.