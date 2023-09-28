صاعقة برق جديدة تضرب برج الساعة عند الحرم المكي (شاهد)

أظهرت لقطات مصورة صاعقة برق تضرب برج الساعة أمام الحرم المكي، مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أمطارًا متوسطة إلى خفيفة هطلت على العاصمة المقدسة مصحوبةً بعواصف رعدية؛ شملت أجزاءً مُتفرقة من أحياء مكة المكرمة، ليل الأربعاء.

ووثّق المصور السعودي محمد الهذلي المشهد حيث ضربت صاعقة قوية ساعة مكة وتفرّعت لتضيء سماء الليل فوق الحرم المكي.

كما بثّت إمارة منطقة مكة المكرمة لقطات للبرق والأمطار التي هطلت على المدينة المقدسة.

#صور

أجواء العاصمة المقدسة

الليلة الأربعاء.

📸 محمد الهذلي pic.twitter.com/wQaAZb0W5Z — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 27, 2023

والشهر الماضي تكرر المشهد ذاته، حيث ضربت صاعقة مماثلة برج الساعة، وتزامن معها أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وأسفرت الرياح القوية حينذاك عن تطاير متعلقات المصلين والمعتمرين في الحرم المكي وسقوط بعضهم، بينما تطايرت لوحات إعلانية، وحواجز بلاستيكية كانت منصوبة لتنظيم الحركة.