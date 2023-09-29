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عودة رائد فضاء أمريكي إلى الأرض بعد تحقيق رقم قياسي في المكوث خارج الكوكب (فيديو)

ما كان ينبغي أن يكون مهمة مدتها 180 يومًا تحول إلى إقامة مدتها 371 يومًا

رائد الفضاء الأمريكي بعدما قضى 371 يوما
رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو (أقصى اليسار) بعدما قضى 371 يومًا خارج المدار الجوي لكوكب الأرض (ناسا)
29/9/2023-|آخر تحديث: 29/9/202310:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عاد رائد فضاء الأمريكي فرانك روبيو الذي يعمل لحساب وكالة (ناسا)، بمعية رائدي الفضاء الروسيين ديميتري روسكو زموس وسيرغي بروكوبييف إلى الأرض، يوم الأربعاء، بعد أن ظلوا عالقين في الفضاء لأكثر من عام بقليل.

ووثّقت مقاطع مصورة بثتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة هبوط الثلاثي في منطقة نائية في كازاخستان، حيث نزلوا في كبسولة (سويوز) التي تم نقلها كبديل بعد أن اصطدمت رحلتهم الأصلية بخردة فضائية، وفقدت كل وسائل التبريد أثناء الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

رقم قياسي في الفضاء

وما كان ينبغي أن يكون مهمة مدتها 180 يومًا تحول إلى إقامة مدتها 371 يومًا.

وخلال هذه الرحلة سجّل رائد الفضاء الأمريكي رقمًا قياسيًا لأطول رحلة فضائية أمريكية نتيجة الإقامة الطويلة.

 

ونقلت وكالة (ناسا) أن فرانك روبيو أمضى في الفضاء أسبوعين أكثر من مارك فاندي هاي، الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق لناسا في تحمّل رحلة فضائية واحدة.

وطبقًا لـ(ناسا) كانت تلك أول رحلة للفضاء لفرانك الذي انطلق برفقة رائدي الفضاء الروسيين في 21 سبتمبر/أيلول 2022.

 

وكان من المقرر عودتهم في مارس/آذار الماضي، إلا أن تسرّبًا تعرضت له مركبتهم اضطرهم لتمديد مهمتهم.

واستطردت (ناسا) في بيان لها أن فرانك روبيو قطع خلال مهمته ما يعادل 157 مليون ميل أي ما يعادل 328 رحلة إلى القمر ذهابًا وإيابًا شاهدًا على وصول 15 مركبة فضائية مأهولة وغير مأهولة ومغادرة 14 منها.

وأشارت (ناسا) إلى أن رائد الفضاء روبيو قضى ساعات طويلة في الأنشطة العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، وقام بإجراء أبحاث النبات ودراسات العلوم الفيزيائية على مدار أكثر من عام.

وقالت إن روبيو قد يحتفظ بهذا الرقم القياسي لفترة من الوقت، لا سيما أنه ليس لدى (ناسا) أي خطط حتى الآن لمزيد من المهام على مدى عام كامل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل