عودة رائد فضاء أمريكي إلى الأرض بعد تحقيق رقم قياسي في المكوث خارج الكوكب (فيديو)

عاد رائد فضاء الأمريكي فرانك روبيو الذي يعمل لحساب وكالة (ناسا)، بمعية رائدي الفضاء الروسيين ديميتري روسكو زموس وسيرغي بروكوبييف إلى الأرض، يوم الأربعاء، بعد أن ظلوا عالقين في الفضاء لأكثر من عام بقليل.

ووثّقت مقاطع مصورة بثتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة هبوط الثلاثي في منطقة نائية في كازاخستان، حيث نزلوا في كبسولة (سويوز) التي تم نقلها كبديل بعد أن اصطدمت رحلتهم الأصلية بخردة فضائية، وفقدت كل وسائل التبريد أثناء الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

LIVE: After 371 days in space, Frank Rubio of @NASA_Astronauts and his crewmates return home to Earth. Landing of their Soyuz spacecraft is scheduled for 7:17am ET (1117 UTC). https://t.co/tFAcH3umHh — NASA (@NASA) September 27, 2023

رقم قياسي في الفضاء

وما كان ينبغي أن يكون مهمة مدتها 180 يومًا تحول إلى إقامة مدتها 371 يومًا.

وخلال هذه الرحلة سجّل رائد الفضاء الأمريكي رقمًا قياسيًا لأطول رحلة فضائية أمريكية نتيجة الإقامة الطويلة.

The Soyuz spacecraft carrying astronaut Frank Rubio and two cosmonauts is undocking from the @Space_Station. https://t.co/1b4LHb2T92 — NASA (@NASA) September 27, 2023

ونقلت وكالة (ناسا) أن فرانك روبيو أمضى في الفضاء أسبوعين أكثر من مارك فاندي هاي، الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق لناسا في تحمّل رحلة فضائية واحدة.

وطبقًا لـ(ناسا) كانت تلك أول رحلة للفضاء لفرانك الذي انطلق برفقة رائدي الفضاء الروسيين في 21 سبتمبر/أيلول 2022.

Welcome home, Frank! The single longest spaceflight for any of our @NASA_Astronauts comes to a close. Frank Rubio is back on Earth after 371 days. His extended mission to the @Space_Station will help us shape the future of deep space exploration. pic.twitter.com/nR88RA6vqC — NASA (@NASA) September 27, 2023

وكان من المقرر عودتهم في مارس/آذار الماضي، إلا أن تسرّبًا تعرضت له مركبتهم اضطرهم لتمديد مهمتهم.

واستطردت (ناسا) في بيان لها أن فرانك روبيو قطع خلال مهمته ما يعادل 157 مليون ميل أي ما يعادل 328 رحلة إلى القمر ذهابًا وإيابًا شاهدًا على وصول 15 مركبة فضائية مأهولة وغير مأهولة ومغادرة 14 منها.

Welcome home! 🌎🪂 After a record-breaking 371 days in space, NASA astronaut Frank Rubio has returned to Earth following a parachute-assisted landing in Kazakhstan at 7:17am ET. https://t.co/Iy7ji4GUpI pic.twitter.com/4J2Iosop3S — International Space Station (@Space_Station) September 27, 2023

وأشارت (ناسا) إلى أن رائد الفضاء روبيو قضى ساعات طويلة في الأنشطة العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، وقام بإجراء أبحاث النبات ودراسات العلوم الفيزيائية على مدار أكثر من عام.

وقالت إن روبيو قد يحتفظ بهذا الرقم القياسي لفترة من الوقت، لا سيما أنه ليس لدى (ناسا) أي خطط حتى الآن لمزيد من المهام على مدى عام كامل.