“قمر الحصاد” أو “البدر العملاق”.. ظاهرة فلكية تزين سماء الوطن العربي اليوم (صور)

تشهد دول خليجية مساء اليوم الجمعة، ظاهرة “القمر البدر العملاق” والمُسمى أيضًا بـ”قمر الحصاد”، وهو الرابع والأخير هذا العام.

وتمثل هذه الظاهرة الفلكية مشهدًا جماليًا يخطف الأنظار منذ الوهلة الأولى، حيث يظهر القمر واضحًا بعد غروب الشمس مباشرة ويظل في السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس صباح يوم الغد، وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

وأفادت مراكز فلكية في دول خليجية عدة بأن القمر البدر العملاق سيكون مُشاهدًا طوال الليل في مناطق مختلفة من سماء الوطن العربي.

البدر العملاق

وقال مركز التقويم القطري “الجمعة سيصل قمر شهر ربيع الأول لعام 1445هـ إلى طور البدر مؤذنًا بانتصاف الشهر، ويمكن رصد ورؤية القمر البدر مساء الجمعة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد شروقه عند الساعة 5:33 مساءً، وسيكون القمر على مسافة قدرها 362 ألف كيلو متر من الأرض تقريبًا”.

يوم غدٍ الجمعة سيصل قمر شهر #ربيع_الأول لعام 1445هـ إلى طور #البدر مؤذنًا بانتصاف الشهر، ويمكن رصد ورؤية #القمر البدر مساء الجمعة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة #قطر من بعد شروقه عند الساعة 5:33 مساءً، وسيكون القمر على مسافة قدرها 362 ألف كيلو متر من الأرض تقريبًا pic.twitter.com/CBN8cTxdqb — دار التقويم القطري (@qat_ch) September 28, 2023

بدورها، أوضحت الجمعية الفلكية السعودية في جدة، أنه سيتم رصد القمر البدر العملاق اليوم الجمعة، وهو الرابع والأخير هذا العام حيث سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط.

وأشارت في تدوينة عبر حسابها على منصة “إكس” إلى أنه يسمى “قمر الحصاد” في هذا الوقت من السنة، وسيكون مشاهدًا طوال الليل في سماء السعودية والوطن العربي.

🌕 سيرصد يوم الجمعة 29 سبتمبر القمر البدر العملاق الرابع والأخير هذا العام حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر بحوالي 8 % واكثر إضاءة بحوالي 16 % عن المتوسط وهو يسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة وسيكون مشاهداً طوال الليل بسماء السعودية والوطن العربي. pic.twitter.com/2TLICvoTF7 — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) September 28, 2023

وفي الكويت أعلن مركز العجيري العلمي، أن القمر العملاق سيزيّن سماء الكويت اليوم الجمعة، حيث سيبدو القمر المكتمل أقرب وأكثر إشراقًا من البدر المعتاد.

وبيّن المركز أن عشاق الفلك سيكونون على موعد مع رؤية قمر عملاق آخر، وذلك بعد ظهور القمر مكتملًا بشكل ساطع نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

وقال المركز إن موسم سهيل سيدخل في آخر منزلة من منازله الأربعة، والمعروفة باسم “الصرفة”، في 3 أكتوبر/تشرين الأول، ومتوقعًا بدء موسم الأمطار من منتصف الشهر المقبل.

وذكر المركز أن في نهاية موسم سهيل، سيكون موعد انتهاء موسم الغوص في دول الخليج العربي، وعودة الغواصين جميعهم من رحلة البحث عن اللؤلؤ.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) قد أعلنت في وقت سابق أن ظاهرة “القمر البدر العملاق” الأخيرة لهذا العام ستحدث اليوم الجمعة، وأن القمر العملاق سيظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30%، مقارنة بالأوقات الأخرى.