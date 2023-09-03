الأقوى منذ 74 عامًا.. إعصار “ساولا” يلحق أضرارًا كبيرة في هونغ كونغ (فيديو)

أظهرت لقطات الآثار المدمرة التي أحدثها إعصار ساولا بعد أن ضرب مدينة هونغ كونغ أول أمس الجمعة، ما أسفر عن أمطار كثيفة ورياح عاتية، خلفت أضرارًا في الأفراد والممتلكات.

ووثقت المشاهد السرعة العالية للرياح مصحوبة بهطول الأمطار، ما أسقط بعض المارة في الشوارع، ومنع بعض المركبات من السير.

وأظهرت المقاطع التي التقطت بعد الإعصار، الأضرار التي لحقت بالمدينة، حيث سقط عدد كبير من الأشجار، وتضررت بعض الأبواب والواجهات.

وألغت هونغ كونغ وإقليم قوانغدونغ الصيني المجاور المكتظ بالسكان مئات الرحلات الجوية الجمعة وأغلقا أنشطة ومدارس وأسواقا مالية مع اقتراب ساولا.





وصاحب إعصار ساولا رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة، وأكدت السلطات أنه أحد أقوى العواصف التي هددت المنطقة منذ عام 1949، مشيرة إلى أنه على الرغم من تراجع شدته، إلا أنه يواصل التأثير على المنطقة.

وقالت الحكومة في هونغ كونغ إن أكثر من 500 شخص لجأوا إلى أماكن الإيواء الحكومية، فيما تم نقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفيات بسبب الإعصار.

ووصل ساولا إلى اليابسة في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين في وقت مبكر من صباح أمس السبت مع هبوب رياح عنيفة على مناطق قريبة من شنتشن وهونغ كونغ وماكاو، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وخلف دمارا وسيولا في الكثير من المناطق.

وألغت شركتا الطيران المحليتان الرئيسيتان في تايوان جميع الرحلات الجوية المقررة صباح اليوم الأحد ونصحت الحكومة المواطنين بالابتعاد عن الشواطئ والمناطق الجبلية.