نظمت صفحة باسم “رسم مصر”، أمس السبت، جولة تحت عنوان “طالع إزالة” بمقابر الإمام الشافعي شمالي العاصمة المصرية القاهرة، لتوثيقها قبل التفكيك والإزالة.

وشهدت الجولة حضورًا لافتًا رغم حرارة الجو، ووثقت الصفحة الجولة بعدد من الصور لقيت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل المصرية.

وحرص عشرات من الفنانين والمختصين بالتصوير، على توثيق المنطقة، بهدف رسم لوحات جبانات التاريخية، لتوثيق حالتها الحالية قبل أن تهدم بالكامل بعدما أزيلت بعضها خلال الفترة الماضية.

وحضر عدد كبير من خريجي كلية الفنون الجميلة والكليات الأخرى المعنية بالرسم والتصوير استجابة لدعوة مبادرة “رسم مصر”، التي تهدف لتوثيق الأماكن التاريخية المهمة في مصر وسبق أن زارت مناطق أثرية وتاريخية.

وتعددت الطرق والفنون التي استخدمها المشاركون في الفعالية لتوثيقها بين تصوير المكان ورسم صور آنية فضلًا عن تسجيل عدد من المقاطع المصورة لليوم الذي أسموه بـ” طالع إزالة”.

ووثق أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، محمد حمدي، مدشن المبادرة وعدد من الحاضرين مواقف مؤثرة مروا بها وأحاديث جانبية أجروها مع العاملين من حراس المقابر وحرصهم على الجبانات التاريخية.

أيمن ونس يتراجع عن استقالته

وفي سياق متصل، تراجع أيمن ونس رئيس لجنة حصر مباني الطراز المعماري بالقاهرة عن استقالته التي أعلن عنها قبل أيام، رفضًا ما قال إنه تدمير للمقابر التاريخية.

وبعد حذفه للمنشور الذي أعلن فيه استقالته على صفحته الشخصية على فيسبوك، كتب ونس أمس السبت منشورًا جديدًا يبرر فيه تراجعه عن قراره، وكتب “الأصدقاء نظرًا لما نشرته سابقًا تم إساءة استخدامه للهجوم على جهود الدولة الدؤوبة والمستمرة في التطوير وتحسين البيئة العمرانية، وهو ما لم أكن أعنيه”.

وتابع “هدفي كان تحسين أداء أعمال التطوير، ولقد تأكدت بأنه سوف يتم محاسبة المتجاوز وتصحيح مسار أعمال التطوير”، وأشار إلى عودته للعمل والتراجع عن استقالته، وبالبحث عن هذا المنشور أيضًا يبدو أن ونس قد حذفه من صفحته، ولم يكتب جديدًا يوضح موقفه.

وقامت السلطات المصرية خلال الفترة الماضية بإزالة عدد من المقابر التاريخية والجبانات لإنشاء محور طريق جديد، وقبله قررت محافظة القاهرة نقل 2760 مقبرة بمحيط السيدة نفيسة والإمام الشافعي لتلاقيها مع مسار إنشاء محور السيدة عائشة الجديد، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.