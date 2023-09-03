سقوط جسم متوهج في جنوب تركيا يخطف الأنظار (فيديو)
وثق أتراك في عدة ولايات شرقي وجنوب شرقي البلاد، مساء السبت، لحظة سطوع جسم مضيء بشكل قوي في السماء.
ونشر مواطنون من 5 ولايات هم دياربكر وإيلازيغ وبينغول وأرضروم وتونجالي مشاهد للضوء المفاجئ وهو يلمع بقوة كبيرة.
Göktaşının farklı bir görüntüsü. #göktaşı #SonDakika 🚨 pic.twitter.com/mFGRpjPKqd
— Kerim Berkan Çiftçi (@berkanciftciii) September 2, 2023
كما رصدت كاميرات بعض السيارات لحظات سطوع الضوء ومن ثم اختفائه.
Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen göktaşının farklı bir kaydı. pic.twitter.com/FNd76DdSy1
— Kerim Berkan Çiftçi (@berkanciftciii) September 2, 2023
وفي التسجيلات المنتشرة والتي تحققت منها الجزيرة مباشر، يظهر اختفاء الجسم المضيء وانقسامه إلى قطع ومن ثم اختقائه لتعود السماء مظلمة كما كانت.
Başka bir araç içi kamerasından göktaşı görüntüsü.
Araç sahibi: @Habip785#meteor #göktaşı #sondakika pic.twitter.com/GXbKlSjYrb
— Doğa ve Bilim (@dogavebilimm) September 2, 2023
ولم تدل السلطات التركية بأي بيان حول الحادث.
Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı düştü.#meteor #göktaşı #sondakika pic.twitter.com/DQpLF8AIGb
— Doğa ve Bilim (@dogavebilimm) September 2, 2023