سقوط جسم متوهج في جنوب تركيا يخطف الأنظار (فيديو)

وثق أتراك في عدة ولايات شرقي وجنوب شرقي البلاد، مساء السبت، لحظة سطوع جسم مضيء بشكل قوي في السماء.

ونشر مواطنون من 5 ولايات هم دياربكر وإيلازيغ وبينغول وأرضروم وتونجالي مشاهد للضوء المفاجئ وهو يلمع بقوة كبيرة.

كما رصدت كاميرات بعض السيارات لحظات سطوع الضوء ومن ثم اختفائه.

#SonDakika 🚨 Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen göktaşının farklı bir kaydı. pic.twitter.com/FNd76DdSy1 — Kerim Berkan Çiftçi (@berkanciftciii) September 2, 2023

وفي التسجيلات المنتشرة والتي تحققت منها الجزيرة مباشر، يظهر اختفاء الجسم المضيء وانقسامه إلى قطع ومن ثم اختقائه لتعود السماء مظلمة كما كانت.

ولم تدل السلطات التركية بأي بيان حول الحادث.