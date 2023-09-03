انفجر المبنى نتيجة تسرب للغاز وتسبب في إصابة 11 شخصًا بحروق

تمكنت فرق الحماية المدنية في الجزائر، أمس السبت، من انتشال طفلة رضيعة على قيد الحياة من تحت أنقاض عمارة سكنية بأحد أحياء محافظة عنابة شرقي البلاد.

ووثقت الكاميرات مشهد مؤثر لإخراج رجال الإنقاذ الرضيعة حيّة من تحت الأنقاض بعد 4 ساعات من الحادثة، وسط ترحيب وفرحة عارمة من الأهالي والسكان.

وأعلنت الحماية المدنية لولاية عنابة عبر حسابها على تويتر إن الرضيعة تبلغ من العمر سنة واحدة، وقد أصيبت بحروق جراء الحادث، ووفقًا لوسائل إعلام محلية فإن الطفل بشكل عام في حالة صحية جيدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تعرض الجزء العلوى من أحد المباني في ولاية عنابة للإنفجار نتيجة تسرب للغاز.

ووفقًا للحماية المدنية، فقد تم إنقاذ 12 شخصا، بينهم 11 مصابا بحروق ويعاني شخص من صدمة وتمّ نقلهم للمستشفى لتلقّي العلاج.

🛑جانب من عملية إنقاء رضيع في إنفجار الغاز في بلدية البوني. pic.twitter.com/1Efvl3qLAJ — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 2, 2023