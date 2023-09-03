شركة أمريكية تعرض للبيع منازل بُنيت بطباعة ثلاثية الأبعاد (فيديو)

سبق أن نجحت الشركة، المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد بمساحات وأحجام ضخمة، في بناء أربعة منازل عام 2021 باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

أعلنت شركة “آيكون” الأمريكية في المتخصصة في الطباعة بالأبعاد الثلاثية عن طرح منازل يتم “بناؤها” عبر طباعتها بالأبعاد الثلاثية.

ويضم التجمع السكني 100 منزل في ولاية تكساس الأمريكية، ومن المقرر “بناؤها” جميعًا عبر الطباعة بالأبعاد الثلاثية.

وطبعت الشركة المنازل بالتعاون مع مكتب للتصميم الهندسي وشركة للبناء.

وسبق أن نجحت الشركة، المتخصصة في الطباعة الثلاثية الأبعاد بمساحات وأحجام ضخمة، في بناء 4 منازل عام 2021 باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد.

وذكرت الشركة أنه يمكن طباعة المنزل كاملًا خلال ما يتراوح بين 5 إلى 7 أيام، حسب حجم المنزل.

وقالت إن المنازل ستتمتع بكفاءة من جهة استهلاك الطاقة، التي سيتم توفيرها باستخدام ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على سطح المنزل، وكذلك ستكون المنازل مقاومة للعواصف والفيضانات.

وأضافت الشركة أن “بناء” المنازل بالطباعة الثلاثية الأبعاد ستقلل من المواد التي تضيع خلال عملية البناء التقليدية، كما تتيح حرية أكبر للمعماريين خلال تصميم المنازل.

وتضم المنازل التي تم طرحها ما بين 3 إلى 4 غرف نوم، ويتراوح ثمن المنزل من 476 ألف دولار إلى 560 ألف دولار.