تنتظر الأسواق طرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “آبل” أحدث جيل من هاتفها الذكي آيفون يوم 12 سبتمبر/أيلول الحالي خلال مؤتمرها السنوي في مقرها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء فإن آبل تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمنا وهو آيفون 15 برو من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.

وستكون الفئة الأكبر حجما “آيفون برو ماكس” مزودة بكاميرات تستطيع تقريب الصورة وتكبيرها، وتحسين باقي خصائصها بنسبة كبيرة، لتنافس نظيرها من إصدارات سامسونغ التي تتمتع بخاصية فريدة في التقريب ووضوح الصورة.

وتسعى آبل وإن كانت مترددة، لتزويد كل هواتفها بفتحة الشاحن من نوع “سي” وفقا لشروط الاتحاد الأوروبي.

This is the expected color lineup of the iPhone 15 series!

iPhone 15/15 Plus:

– Black

– Green

– Blue

– Yellow

– Pink

iPhone 15 Pro/15 Pro Max:

– Space Black

– Silver

– Titan Gray

– Dark Blue

Which color is your favorite? pic.twitter.com/7LRmyzGp8B

— Apple Hub (@theapplehub) August 29, 2023