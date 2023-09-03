تنتظر الأسواق طرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “آبل” أحدث جيل من هاتفها الذكي آيفون يوم 12 سبتمبر/أيلول الحالي خلال مؤتمرها السنوي في مقرها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء فإن آبل تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمنا وهو آيفون 15 برو من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.

وستكون الفئة الأكبر حجما “آيفون برو ماكس” مزودة بكاميرات تستطيع تقريب الصورة وتكبيرها، وتحسين باقي خصائصها بنسبة كبيرة، لتنافس نظيرها من إصدارات سامسونغ التي تتمتع بخاصية فريدة في التقريب ووضوح الصورة.

وتسعى آبل وإن كانت مترددة، لتزويد كل هواتفها بفتحة الشاحن من نوع “سي” وفقا لشروط الاتحاد الأوروبي.

This is the expected color lineup of the iPhone 15 series! iPhone 15/15 Plus:

– Black

– Green

– Blue

– Yellow

– Pink iPhone 15 Pro/15 Pro Max:

– Space Black

– Silver

– Titan Gray

– Dark Blue Which color is your favorite? pic.twitter.com/7LRmyzGp8B — Apple Hub (@theapplehub) August 29, 2023

مواصفات جديدة لآيفون 15

ونشر موقع “ذا إنفورميشن” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن آبل تستعد لتزويد الجيل القادم من هاتفها الذكي آيفون بمعالج يتفوق بشدة على كل الهواتف المنافسة بفضل الاتفاق التفضيلي الذي وقعته مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية تايوان “تي إس إم سي”، حيث يتيح الاتفاق للشركة الأمريكية الحصول على أحدث وأسرع الرقائق التي تنتجها الشركة التايوانية قبل أي من منافسيها بعام كامل.

ويعطي الاتفاق ميزة إضافية لآبل، حيث سيزوَد آيفون 15 على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل سامسونغ أو غوغل أو هواوي، ويمكن أن ينطبق الأمر نفسه على أي كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر لوحي جديد يمكن أن تطرحه آبل في العام المقبل.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن شروط ولا تفاصيل اتفاق آبل و”تي إس إم سي”، فإنه يجعل الشركة التايوانية المورد الوحيد للرقائق لشركة آبل، كما أنه بسبب طلبيات آبل المسبقة والضخمة والحصرية التي تقدمها للشركة التايوانية، فإنها تتحمل فاتورة ظهور أي عيوب في الرقائق الجديدة التي تكون آبل أول شركة تستخدمها.

يذكر أن هواتف آيفون هي المنتج الأكثر أهمية بالنسبة لشركة آبل وتحقق أكثر من نصف إيراداتها، وتزايدت الضغوط عليها من أجل تحسين المبيعات من الجيل الجديد لهذه الهواتف.