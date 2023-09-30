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“لمَ لا تصمت؟”.. ناشط مناخ يثير غضب بايدن خلال إلقائه خطابا عن الديمقراطية (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن (الصحافة الفرنسية)
30/9/2023

قاطع أحد ناشطي المناخ الرئيس الأمريكي جون بايدن، وهو يدلي بخطاب عن الديمقراطية تكريمًا للسيناتور الراحل جون ماكين في ولاية أريزونا، مما دفع الرئيس إلى دعوته لالتزام الصمت على أن يلتقي به بعد انتهاء الفعالية.

ووثق مقطع فيديو نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي كلمة بايدن التي قوبلت بالمقاطعة في مرحلة ما، عند مطالبة الناشط له بإعلان حالة طوارئ مناخية، لتتعالى صيحات استهجانية، ويعده بايدن باللقاء معه بعد الخطاب.

واستمر الناشط في الحديث، ليدعوه بايدن إلى أن “يصمت” وسيكون معه على الفور بعد إلقاء الخطاب، مما أثار موجة من التصفيق والإعجاب بين الحاضرين.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية قيام مسؤولي الأمن بإخراج الناشط من القاعة بعد رفضه التوقف عن الكلام.

(الصحافة الفرنسية)
المصدر : الجزيرة مباشر