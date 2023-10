“لمَ لا تصمت؟”.. ناشط مناخ يثير غضب بايدن خلال إلقائه خطابا عن الديمقراطية (فيديو)

قاطع أحد ناشطي المناخ الرئيس الأمريكي جون بايدن، وهو يدلي بخطاب عن الديمقراطية تكريمًا للسيناتور الراحل جون ماكين في ولاية أريزونا، مما دفع الرئيس إلى دعوته لالتزام الصمت على أن يلتقي به بعد انتهاء الفعالية.

ووثق مقطع فيديو نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي كلمة بايدن التي قوبلت بالمقاطعة في مرحلة ما، عند مطالبة الناشط له بإعلان حالة طوارئ مناخية، لتتعالى صيحات استهجانية، ويعده بايدن باللقاء معه بعد الخطاب.

واستمر الناشط في الحديث، ليدعوه بايدن إلى أن “يصمت” وسيكون معه على الفور بعد إلقاء الخطاب، مما أثار موجة من التصفيق والإعجاب بين الحاضرين.

During remarks about democracy and honoring the late Sen. John McCain (R-AZ), President Biden is interrupted by a climate protestor.

“If you shush up, I’ll meet with you immediately after this, ok?” Biden says. pic.twitter.com/Ce5bhGcg6n

— The Recount (@therecount) September 28, 2023