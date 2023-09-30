“نابغة في الحفظ والقراءة”.. فتى فلسطيني يحفظ القرآن في 3 سنوات (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر الطالب (ليث غطاشة) من مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل بالضفة الغربية، الذي تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا في 3 أعوام.

وقال ليث إنه بدأ الحفظ في المنزل رفقة والديه، وكان يبدأ بالحفظ مع صلاة الفجر “كنت أستيقظ لصلاة الفجر ثم أبدأ في قراءة القرآن لمدة نصف ساعة ثم أستريح، وهكذا إلى صلاة الظهر”.

وعن كيفية مواءمته بين الدراسة وحفظ القرآن الكريم، قال ليث “لا لم تؤثر، كنت أركز في الواجبات المدرسية من بعد الظهر إلى المغرب”.

وأشار إلى أن أهله استثمروا قراءته الجيدة للغة العربية ومهارته في الحفظ، مؤكدًا أن الله أكرمه بحفظ القرآن في وقت سريع.

وهو ما أكده والده، إذ قال “من الروضة وجدناه يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، لذلك رأينا أن نستغل ذلك، وأفضل طريقة يمكننا أن نستغل فيها موهبته حفظ القرآن الكريم”.

وقال شيخه الذي حفّظه القرآن “كان صغيرًا عمره 7 أو 8 سنوات، وكان يحفظ السور القصيرة، وتوسمت فيه الفطنة والذكاء، وكان زملاؤه في المسجد يسبقونه سنًّا وحفظًا”.

وأضاف مستدركًا “إلا أنني توسمت فيه النبوغ والقدرة على الحفظ، فأخبرت أباه أن هذا الطفل له شأن في حفظ القرآن في وقت قصير إذا تم الاهتمام به”.

وتابع “بدأت معه عام 2019، وبعد 3 سنوات من الحفظ بشكل يومي من بعد صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، أتم حفظ القرآن كاملًا”.