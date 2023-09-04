بطريقة “برايل”.. مطعم هندي يخاطب عملاءه من المكفوفين وضعاف البصر (فيديو)

يسعى ملاك المطعم في تطبيق المبادرة في كافة مطاعمهم لما رأوه من فرحة للمكفوفين

أتاح مطعم هندي في مدينة إندور وسط البلاد، قائمة طعامه بطريقة “برايل”؛ لخدمة عملائه المكفوفين أو الضعاف البصر.

ودعا المطعم الأطفال الضعاف البصر إلى يوم مميز مع بداية تطبيق القائمة الجديدة، وشعر الأطفال بسعادة بالغة لقدرتهم لأول مرة على القيام بطلب الطعام بأنفسهم في المطاعم.

وفي تصريحات لموقع “ريبابليك وورلد” المحلي، عبّرت إحدى الطالبات المكفوفات عن فرحتها، قائلة “لم أشعر بمثل هذا الفخر بنفسي من قبل، اليوم قرأت بطاقة القائمة بنفسي وطلبت الطعام”، مضيفة “جميع الأشخاص الضعاف البصر في العالم يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى هذا النوع من المرافق”.

وحسب الموقع المحلي، فإن مبادرة تقديم المطاعم لقائمة الطعام على طريقة “برايل”، قدمتها مجموعة الشباب التابعة لاتحاد الصناعات، وعرضت الأمر على المطاعم لتشارك في المشروع.

بدورها قالت سيمران شارما، صاحبة مطعم “جورو كروبو” الذي قام بتنفيذ المبادرة، “لقد عرضت علينا فكرة إنشاء بطاقات قائمة بطريقة برايل، فسُررنا بذلك. لم يكن لدينا مثل هذه التسهيلات حتى الآن، ولم نفكر في هذا الأمر قط”.

وأضافت “عندما رأينا الأطفال يقدمون الطلبات من خلال قراءة بطاقة القائمة بطريقة برايل، شعرنا بسعادة غامرة. يجب على كل صاحب مطعم أن يبدأ هذه المبادرة”، وأشارت إلى أنها ستنفّذ المبادرة في مطاعمها السبعة.

يشار إلى أن طريقة برايل، نظام للكتابة والقراءة خاص بالمكفوفين والضعاف البصر، يقوم على تجسيد الحروف على ورق خاص بنقاط ناتئة أو مقعرة يُمكن تحسسها باللمس، ويُعبر عن كل حرف بتشكيلة من النقاط البارزة تُطبع على الورقة بفضل ريشة خاصة تُعرف بريشة برايل.

يُنسب نظام برايل إلى مخترعه لويس برايل (1809-1852) وكان أستاذا بالمعهد الملكي للشباب المكفوفين بالعاصمة الفرنسية باريس.