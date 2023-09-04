لم تحدث خسائر في الأرواح أو إصابات فقط تلفيات لسيارات موجودة في موقف السيارات

بثت وسائل إعلام تركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لقطات من سقوط جزء من طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية التركية فوق موقف سيارات بالعاصمة التركية أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم جزء من طائرة مقاتلة من طراز “إف 4” تابعة لقيادة قواتها الجوية في موقف للسيارات أثناء تحليقها في سماء أنقرة دون معرفة السبب.

وأضافت أن الطائرة هبطت بسلام ولم تكن هناك خسائر في الأرواح أو إصابات، ويستمر التحقيق الفني التفصيلي حول هذا الموضوع.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن ما سقط هو خزان وقود خارجي لطائرة حربية.

Savaş uçağından parça düştü, araçlar hasar gördü! O anlar böyle kaydedildi pic.twitter.com/k1hxAcEh4X — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) September 4, 2023

Ankara'da F-4 uçağının yedek yakıt tankı otoparka düştü: 3 araç hasar aldıhttps://t.co/rP2Peacduy pic.twitter.com/zjVDmt2QN9 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 4, 2023