فرحة تحولت إلى مأساة.. سقوط طائرة ومقتل قائدها خلال حفل للكشف عن جنس المولود (فيديو)

انقلبت سعادة زوجين أقاما احتفالًا للكشف عن جنس المولود في المكسيك إلى مأساة، بعد سقوط الطائرة -التي تحمل لهما نبأ المولود- أرضًا وتحطمها، وإصابة الطيّار ودخوله في حالة حرجة قبل أن يتوفى لاحقًا.

وأمس السبت، وثّق “فيديو” متداول على منصات التواصل الاجتماعي فرحة الزوجين وحماسة مَنْ في الحفل بتحليق الطائرة فوقهم، قبل أن تنثر اللون الوردي الذي يشير إلى أن الجنين (أنثى)، لكن وقع خلل في الطائرة المعدة لهذا الغرض وهي من نوع “Piper PA-25 Pawnee” تسبب في انفصال أحد جناحيها عن جسمها وهي في الهواء، واختل توازنها قبل وقوعها.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن الحادث وقع بعد الظهيرة بمزرعة في لاغونا دي سان بيدرو في بلدية نافولاتو.

Sad development – After the crash, the aircraft was completely destroyed and the pilot seriously injured, so volunteer from Gerum and Red Cross paramedics quickly attended the injured person and later transferred him to a hospital. where unfortunately he lost his life. #pilot https://t.co/7h4xXREABa pic.twitter.com/Gk8pnQfQpb

