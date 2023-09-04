تداول ناشطون على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق إنقاذ شاب فلسطيني لطفل بعد إغلاق نافذة سيارة والدته على رقبته في مدينة بيت لحم، مشيدين بشجاعة الشاب وسرعة تصرفه.

ويظهر مقطع الفيديو إسراع الشاب “أحمد عايش” لإنقاذ طفل بعد أن أُغلقت على رقبته نافذة سيارة والدته خطأً، وحقد حاولت والدته إنقاذه لكنها لم تستطع.

في هذه اللحظة تدخل عايش الذي جاء مسرعًا لإنقاذ الطفل، وحاول في البداية فتح النافذة وإخراج رأس الطفل لكنه لم يستطع فأقدم على تكسير النافذة بسرعة لإنقاذ حياته، وهو ما تسبب لعياش بجروح في يده.

وأشاد ناشطون بالشاب الذي وصفوه بأنه شجاع وسريع البديهة بعد تمكنه من إنقاذ الطفل في أسرع وقت، حتى إنه لم يلتفت إلى جروح يده جراء تحطيم النافذة.

وعلق المدون علي سالم: “البطل الحقيقي.. الشاب أحمد عايش من بيت لحم ينقذ طفلا من الموت بعد أن أُغلقت على رأسه نافذة السيارة”.

وكتبت المدونة ميادة: “الله يحميك أنت والطفل، خاطر بنفسه من أجل إنقاذ طفل، تلك فلسطين، عنا من القلوب من يضحي بنفسه لإنقاذ روح”.

ونشر الإعلامي محمد إمارة: “بقوة قلب وجرأة وسرعة، الشاب الفلسطيني أحمد عياش ينقذ حياة طفل من المـوت بعد إغلاق نافذه السيارة على رقبته من خلال كسر زجاج النافذة بيده بسرعة كبيرة، كل الاحترام والتقدير”.