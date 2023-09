هل يمكن أن يتحول النجم إلى كوكب؟ علماء فلك يجيبون

لا يمكن للنجم أن يتحول إلى كوكب على حد قول مُعظم العلماء، ولكن الحدود بين هذه الأجسام الفلكية يمكن أن تكون متشابكة أحيانًا.

وتتألف النجوم من غلاف غازي حار يحترق بشكل مستمر، أما الكواكب فهي تقع في مدار حول النجوم ولا تولّد طاقة بنفسها، وبينهما توجد أيضًا النجوم البنّية الداكنة التي تشبه النجوم في الحجم والشكل لكنها تنبعث بضوء أقل.

وتُسمّى هذه الأجسام بـ”النجوم الفاشلة”، لكن هل يمكن أن يتحول النجم البني الداكن إلى كوكب؟ هذه فكرة مثيرة للاهتمام، ولكن بالنسبة لمعظم الفلكيين، فالإجابة هي “لا”، فاستنادًا إلى الطريقة التي يتكوّنان بها، يختلف كل منهما عن الآخر بلا شك.

وتختلف آلية تشكل الكواكب اختلافًا جذريًا عن الآلية التي تتشكّل عبرها النجوم. حيث تتشكل النجوم عندما تنهار عقدة كثيفة من مادة في سحابة جزيئية (سحب تتألف من الهيدروجين والغبار الكوني) بفعل جاذبيتها الخاصة؛ لتشكل مجموعات جزئية تسمى بالنجوم الأوّلية.

ومع نمو كتلة النجم الأوّلي، وبالتالي جاذبيته يتم ضغط نواته الصغيرة بشكل محكم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة، واشتعال اللب؛ لينطلق بذلك الاندماج النووي الحراري. وبمجرد أن يتكون النجم تبدأ عملية تكوين الكواكب من بقايا السحب الجزيئية المنهارة.

وتبقى الأقزام البنية ساخنة -بسبب الاحتكاك بين مكوناتها- لفترة تمتد إلى مليارات السنين، ثم تنخفض درجة حرارة سطحها شيئًا فشيئًا حتى تصبح أقزامًا سوداء، وتلك هي المرحلة النهائية من أعمارها.

وتتشكّل النجوم عادة عندما تتجمع الغيوم الغازية معًا بفعل الجاذبية. وبفضل كتلتها الكبيرة، يمكن للنجوم أن تحافظ على الانصهار النووي، حيث يتحول الهيدروجين إلى عناصر أثقل، مثل الهيليوم والكربون والحديد.

أما النجوم البنية الداكنة فلا تتمكن من الحفاظ على الانصهار النووي في هذا النمط، ولكن يمكن لها أن تحافظ بشكل مؤقت على انصهار كميات قليلة من مادة الديوتريوم.

