شخص يطلق النار على عريس أثناء التصوير مع عروسه في تركيا.. ما القصة؟

كشفت الشرطة أن مطلق الرصاص هو قريب للعروس، وأراد الزواج منها في السابق لكنها رفضت ذلك.

تفاجأ الحاضرون بأحد الأعراس في مدينة ديار بكر، جنوب شرق تركيا، برجل يطلق رصاصات عدة على العريس قبل أن يلوذ بالفرار.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في تركيا مقاطع “فيديو” للحظة إطلاق الرصاص على العريس، الذي كان مشغولًا بالتقاط الصور مع عروسه.

وأظهرت المقاطع التي التقطتها “كاميرات” المراقبة مطلق الرصاص وهو يقف أمام القاعة التي جرى في العرس وقد بدا عليه التوتر والقلق، ثم وهو يدخل القاعة ويخرج منها شاهرًا مسدسه.

وتم نقل العريس المصاب إلى المستشفى للعلاج، فيما تمكنت الشرطة من القبض على المعتدي.

وكشفت الشرطة أن مطلق الرصاص هو قريب للعروس، وأراد الزواج بها في السابق، لكنها رفضت ذلك.